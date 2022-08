Policlínica de Manilha recebe conscientização contra tabagismo - Foto: Divulgação

Publicado 30/08/2022 16:49

Itaboraí - A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), por meio da Coordenação de Controle do Tabagismo, realizou uma ação de combate ao tabagismo, na manhã desta terça-feira (30/08), na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco, em Manilha.

O evento foi realizado em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado no dia 29 de agosto. Os usuários da rede municipal de Saúde assistiram a uma palestra com o tema "Tabagismo e Meio Ambiente". Além disso, foram distribuídos panfletos informativos sobre o tratamento do tabagismo no município.

De acordo com a coordenadora de Controle do Tabagismo, Júlia Costa, a ação tem o intuito de promover a conscientização das pessoas sobre os malefícios do hábito.

"A celebração desta data é importante pois reforça, sensibiliza e mobiliza a população para os danos individuais e coletivos causados pela produção e pelo uso de cigarros e demais insumos", explicou a coordenadora.

Em Itaboraí, o tratamento contra o fumo é gratuito e feito por demanda espontânea do paciente em qualquer unidade básica de Saúde, sem a necessidade de encaminhamento. O tabagismo pode provocar dependência da nicotina, hipertensão, queda de cabelo, enfisema pulmonar e bronquite. E, ainda em alguns casos, evoluir para câncer.