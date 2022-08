Recadastramento Previdenciário 2022 - Foto: Divulgação

Recadastramento Previdenciário 2022Foto: Divulgação

Publicado 25/08/2022 09:10 | Atualizado 25/08/2022 09:10

Itaboraí - O recadastramento previdenciário para atualização de dados e prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Itaboraí (ITAPREVI) começará no próximo dia 30 de agosto. O calendário da prova de vida acontece entre os meses de agosto a dezembro, sendo por ordem alfabética.

Para o recadastramento, que será de modo presencial, é necessário levar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência. Vale ressaltar que o não comparecimento acarretará o bloqueio do pagamento, até que o segurado faça a renovação da prova de vida.

Confira o calendário

— Nascidos em janeiro, fevereiro e março: do dia 30/08 até 30/09

— Nascidos em abril, maio e junho: do dia 03/10 até 31/10

— Nascidos em julho, agosto e setembro: do dia 1º/11 até 30/11

— Nascidos em outubro, novembro e dezembro: 1º/12 até 30/12

A prova de vida é obrigatória para aposentados e pensionistas de acordo com a lei federal nº 7.115/1983 e o decreto municipal nº 49/2015. De acordo com a presidente do ITAPREVI, Joana Lage, o objetivo é conferir e validar os dados dos beneficiários, dando mais segurança ao cidadão e ao município, evitando pagamento de benefícios indevidos e fraudes.

"Caso o recadastramento não seja realizado dentro do período do calendário ou com apresentação de informações incorretas ou incompletas, haverá bloqueio do benefício, até que o beneficiário solucione suas causas. Os beneficiários com dificuldades de locomoção poderão solicitar a visita social por escrito, com atestado médico, datado nos últimos 30 dias, contendo CID (Código Internacional de Doenças)", destacou a presidente.

O ITAPREVI fica localizado na Rua São João, 110, no Centro. O horário de atendimento para a prova de vida será de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. Para mais informações, o usuário pode entrar em contato pelo número de WhatsApp: +55 (21) 97278-0250.