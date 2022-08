Recuperação de estradas vicinais em Itaboraí. - Foto: Divulgação

Recuperação de estradas vicinais em Itaboraí.Foto: Divulgação

Publicado 23/08/2022 17:08 | Atualizado 23/08/2022 17:09

Itaboraí - O processo de recuperação de mais de 300km de estradas vicinais já foi iniciado em Itaboraí. O primeiro local a ser contemplado com a revitalização é o bairro de Picos, que passará a contar com mais de 7km de estrada vicinal recuperada. A melhoria na área rural é fruto de um convênio da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI) com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.

Os outros bairros que serão beneficiados nos próximos meses serão Muriqui, Pachecos, Perobas, Agro Brasil, Sambaetiba e Montevidiu, localizadas na área rural de Itaboraí. As estradas vicinais são aquelas que não possuem massa asfáltica e são revestidas de material natural ou terra.

Essas estradas são responsáveis por facilitar o tráfego de carros, caminhões e ônibus por essas regiões, fazendo a ligação da zona rural com os grandes centros. O secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, ressalta a importância da recuperação da estradas vicinais para melhorar a qualidade de vida dos moradores dessas regiões.

"Realizamos o georreferenciamento, a análise dessas vias e escoamento para melhor tráfego de carros, máquinas e ônibus. Essa melhoria atinge diretamente os moradores dessas regiões, que serão beneficiados com melhores condições nas vias e terão um acesso mais rápido a serviços essenciais como Saúde, Educação, comércio e lazer", afirmou o secretário.

Durante o trabalho das equipes, são realizados os serviços de drenagem, limpeza, patrolamento, manutenção, canalização e manilhamento das vias. Um dos beneficiados com as melhorias é o apicultor José Maria Guimarães, que utiliza diariamente a Estrada de Picos e celebrou a recuperação da via.

"Bom ver a cidade recebendo melhorias e Picos sendo um dos locais agraciados. Essa recuperação é boa para quem mora na região e precisa chegar até a região central da cidade", disse o apicultor.