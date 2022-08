Inscrições para novas vagas do Transporte Universitário vão até sexta-feira (26) em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 23/08/2022 09:28 | Atualizado 23/08/2022 09:28

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio do Espaço Universitário, abriu novos cadastros para o processo seletivo de preenchimento de vagas do Transporte Universitário para o segundo semestre de 2022. As inscrições já começaram e vão até 26 de agosto, de 8h às 17h, na sede do Espaço Universitário, que fica localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, ao lado da Secretaria Municipal de Educação.

Os candidatos do último processo seletivo, que fizeram o cadastro e não conseguiram a vaga, podem participar novamente. O universitário que não apresentar toda a documentação requerida será impedido de participar do processo. Os estudantes interessados em participar do cadastro deverão passar por uma entrevista social realizada por assistentes sociais.

A divulgação do resultado da primeira chamada estará disponível no site da Prefeitura de Itaboraí, no dia 2 de setembro. Para mais informações ou dúvidas, os interessados devem entrar em contato através dos canais de atendimento online ou presencialmente no Espaço Universitário, no Centro.

Documentos necessários (em envelope)

– Comprovante de matrícula;

– Comprovante de residência;

– 01 (uma) foto 3×4;

– Cópias do RG e CPF do aluno;

– Grade curricular atualizada

– Comprovantes de renda do núcleo familiar (contracheques ou carnê do INSS, no caso dos autônomos) ou Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS);

– Comprovantes de despesas fixas de toda família – água, luz, telefone, prestações de casa/aluguel, internet;

– Comprovantes de despesas com medicação para tratamento de doença crônica comprovada por laudo médico;

– NIS (candidatos inseridos no programa Auxílio Brasil, deverão trazer a folha resumo que comprove ser beneficiário).