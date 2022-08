Inscrições abertas para oficinas de teatro na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres - Foto: Divulgação

Inscrições abertas para oficinas de teatro na Casa de Cultura Heloísa Alberto TorresFoto: Divulgação

Publicado 19/08/2022 15:34 | Atualizado 19/08/2022 15:36

Itaboraí - A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, no Centro, está com inscrições abertas até o dia 26 de agosto para oficinas de teatro. Ao todo, serão quatro turmas, totalizando 60 vagas. As aulas são destinadas do público infantil (a partir de 8 anos) até idosos com mais de 60 anos, com duração de quatro meses.

As oficinas, ministradas pelo instrutor Gabriel Matos, acontecerão às quartas-feiras, das 14h às 16h e das 17h às 19h e às quintas-feiras, das 9h às 11h e das 14h às 16h. As aulas terão início em 31 de agosto (quarta-feira). Dentre os temas abordados estão técnicas básicas de teatro, criatividade, expressão corporal e voz.

Para o subsecretário de Cultura e gestor da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, Alan Mota, promover oficinas de teatro é uma forma de ampliar o acesso a expressões artísticas. “A Casa de Cultura será como um braço de apoio para que nossas crianças, jovens, adultos e idosos não fiquem órfãos dessa contribuição cultural que é o teatro para todos”, disse Alan.

As inscrições acontecem de terça a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário levar os seguintes documentos (original e cópia): RG, CPF e comprovante de residência, certidão de nascimento (caso não tenha RG) do aluno e responsável (para menores de idade).

Gabriel Matos é ator, diretor e produtor há 11 anos. Rodou o Brasil com o espetáculo ‘Os Invisíveis’. Se formou no curso para TV e Cinema na Escola de Atores Wolf Maya e atualmente trabalha em produções de audiovisual brasileiro.

A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres fica localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 303, Centro. Para mais informações: 2635-4291 ou WhatApp 98958-8727