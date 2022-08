'Fases da Minha Vida’ em exposição na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres - Foto: Divulgação

Itaboraí - A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres apresenta a exposição “Fases da Minha Vida” do artista plástico João Francisco da Penha, que conta com uma seleção de trabalhos que passeiam por toda a carreira do artista. A mostra é gratuita e ficará exposta até o dia 10 de setembro.

A exposição conta com esculturas em madeira e pintura do artista desde a sua infância na cidade de Castelo, no Espírito Santo, até a sua chegada em Itaboraí, em 1967. Seus trabalhos de marcenaria acabaram na casa de famosos, como a atriz Beatriz Segall e o cantor Roberto Carlos. Em 1986, começou a se dedicar às esculturas, desenvolvendo uma linguagem própria. Também se dedicou, paralelamente, à pintura.

Autodidata, o artista encanta pela simplicidade e sensibilidade de seu trabalho. Bastante emocionado na exposição da abertura, que foi realizada na noite desta sexta-feira (12/08), o artista plástico fez questão de agradecer a Casa de Cultura por abrir as portas para a sua exposição. Segundo João Francisco da Penha, as obras remetem a lembranças marcantes.

“Tenho o costume de dizer que temos que guardar as lembranças e nunca deixar de ser feliz. Nessa exposição, trago a minha história através de pinturas e esculturas. Cada uma delas tem a sua história e remete a diferentes fases da minha vida. É uma emoção muito grande ter a minha obra exposta para toda a cidade”, disse o artista.

O gestor da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres e subsecretário municipal de Cultura, Alan Mota, parabenizou o artista pelas obras e reafirmou que o espaço cultural está aberto para exposições de fazedores de cultura do município.

“É importante lembrar que a Casa de Cultura está de portas abertas para exposições de artistas da nossa cidade. E a mostra do João Francisco é uma prova disso. Trata-se de uma exposição recheada de detalhes, emoções e lembranças. Vale ressaltar que a valorização dos artistas da nossa cidade é um pedido do prefeito Marcelo Delaroli, que vem sendo atendido com maestria por nossa equipe da Casa de Cultura”, afirmou.

O evento de abertura da exposição contou com a apresentação musical do ator, músico e compositor Gerson Couto, que embalou o público presente com sucessos da música sertaneja, seresta e MPB.

A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres está localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, 303, Centro. Agendamento para grupos e escolas pelo WhatsApp (21) 98958-8727 ou pelo telefone (21) 2635-4291.