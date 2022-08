Itaboraí sedia Seminário Regional de Boas Práticas em Defesa Civil - Foto: Divulgação

Itaboraí sedia Seminário Regional de Boas Práticas em Defesa CivilFoto: Divulgação

Publicado 12/08/2022 11:17 | Atualizado 12/08/2022 11:18

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí sediou, nesta quinta-feira (11/08), o Seminário Regional de Boas Práticas em Defesa Civil, promovido pela Subsecretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro e Departamento Geral de Defesa Civil, com iniciativa da Coordenadoria Regional de Defesa Civil 3 e parceria da Secretaria Municipal de Defesa Civil. O encontro aconteceu no salão nobre da sede do Executivo, no Centro.

Destinado aos municípios da Região Metropolitana do Rio (sendo Itaboraí, Niterói, São Gonçalo, Maricá, Tanguá e Cachoeiras de Macacu), o seminário visa o compartilhamento e debate de ideias, iniciativas e experiências em Proteção e Defesa Civil, desenvolvidas pelos municípios. Assim, estreitando os laços de colaboração e ajuda mútua, características importantes nas atividades da Defesa Civil.

No encontro, os municípios presentes puderam apresentar os projetos em andamentos e a atuação na região. O coordenador da regional de Defesa Civil da área Metropolitana, tenente-coronel Mozart Martins Lopes, agradeceu o apoio das instituições envolvidas e ainda a Prefeitura de Itaboraí e Secretaria Municipal de Defesa Civil, por sediar o seminário.

"O objetivo é fazer com que os municípios presentes possam apresentar suas práticas de sucesso em Defesa Civil ao longo dos últimos anos. E assim, provocar uma permuta de conhecimento para que os demais possam desenvolver e aperfeiçoar essas práticas em seus municípios, de acordo com as suas realidades", destacou o tenente-coronel.

O secretário municipal de Defesa Civil, coronel Ricardo Nunes, apresentou os desafios da criação da secretaria, estruturação, momento de pandemia e operações no município. Dentre os projetos, as capacitações das equipes, como monitoramento climático, primeiros socorros, risco estrutural e geológico, e outros. E ainda reunião com líderes comunitários, apresentação do plano de contingência para o Executivo e equipes do CRAS e mais.

"Agradecemos pelo município ter sido escolhido para sediar o evento, e destacar que o prefeito Marcelo Delaroli valoriza as operações da Defesa Civil e dá a importância que a instituição merece, pois foi na sua gestão que a Defesa Civil virou secretaria municipal. Que tenham mais seminários deste porte, pois essa troca de conhecimento entre os municípios é de grande valia", comentou o secretário.

O coronel Marco Albino Lourenço Pereira, da Diretoria Geral da Defesa Civil, destacou que não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil tem passado por momentos críticos em relação a desastres naturais.

"Isso nos mostra a importância de estarmos preparados e com um plano de contingência. Quero agradecer o acolhimento do município na realização deste evento e ao prefeito Marcelo Delaroli, pelo comprometimento conosco da Defesa Civil estadual e também com Itaboraí. É importante para nós termos os prefeitos integrados com a gente. A Defesa Civil é uma instituição importante para toda população dos municípios que integram o nosso estado", disse o coronel.