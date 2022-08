Modernização em Itaboraí - Foto: Divulgação

Modernização em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 09/08/2022 16:36 | Atualizado 09/08/2022 16:38

Com o objetivo de aumentar a qualidade de vida e trazer uma maior sensação de segurança para a população, a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), está realizando a troca de lâmpadas de iluminação pública em diversos bairros do município. Saem as convencionais e entram as lâmpadas de LED, tecnologia que garante melhor iluminação, maior durabilidade e menos consumo de energia.

Ao todo, desde o mês de julho, já foram trocadas mais de 330 lâmpadas. Um dos primeiros locais beneficiados com a modernização foi o distrito de Manilha, que contou com a nova iluminação na Avenida Prefeito Milton Rodrigues da Rocha e na Rua Melchiades Carlos do Nascimento, localizadas no centro comercial de Manilha. Ambas vias passaram a contar com lâmpadas de LED em toda a sua extensão.

"O que prometemos desde o nosso primeiro dia de governo era trabalhar 24 horas por dia e, de domingo a domingo, a gente tem cumprido essa promessa e vamos fazer muito mais. Estamos trabalhando bastante para voltar a dar dignidade para o povo de Itaboraí que sofreu durante décadas", afirmou o prefeito Marcelo Delaroli.

Outras vias que receberam a modernização na iluminação pública nas últimas semanas foram Rua Américo Cardoso, em Nova Cidade; ruas César Xará e Comandante Ari Parreiras, em Venda das Pedras; ruas Djalma Lemos, João Moreira, Izaura Peccine e Praça Luzia Gomes, em João Caetano; Praça de São José, em São José; Rua 100 e Praça da Rua 101, em Rio Várzea; Rua Papa João XXIII, em Ampliação; Alameda I, em Aldeia da Prata; Avenida Afonso Salles, Praça do Apollo, Avenida Prefeito Gilberto Júnior, no Apollo.

No Centro, a nova iluminação já foi trocada na Praça Marechal Floriano Peixoto, na Rua José Leandro e na Avenida Vereador Hermínio Moreira. O secretário municipal de Serviços Públicos, Uilton Viana Filho, ressalta os benefícios da nova iluminação.

"A nossa gestão é baseada na transformação e nada mais justo do que trazer a modernidade. A lâmpada de LED consome menos e tem um desgaste bem menor que as outras, diminuindo o risco de queima desse material", disse o secretário.

A expectativa é que o serviço de modernização na iluminação pública possa alcançar mais bairros nas próximas semanas com a instalação de centenas de novos pontos de LED. O secretário municipal de Segurança, Heitor Baldow, também destaca a importância da nova iluminação para proporcionar aumento da sensação de segurança e redução de delitos no município.

"A iluminação pública de qualidade é fundamental para o aumento da sensação de segurança da população, além de inibir possíveis delitos pela cidade. A modernização garante mais qualidade de vida para os moradores de Itaboraí", completou Baldow.

Moradora da Avenida Hermínio Moreira, no centro de Itaboraí, o estudante de engenharia Matheus Peixoto, de 27 anos, afirma se sentir mais seguro para voltar para casa com a nova iluminação pública. "Estudo no Centro de Niterói e só volto para casa à noite. A mudança com essa nova iluminação já é notória e sinto uma sensação de segurança bem maior", contou.