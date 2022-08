A unidade atende a alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Foto: Divugação

Publicado 08/08/2022 16:50 | Atualizado 08/08/2022 16:51

Com dedicação exclusiva a estudantes com mais de 50 anos, o Centro de Referência de Educação Municipal de Idosos de Itaboraí (CREMII) ganhou uma nova sede no Centro. O prefeito Marcelo Delaroli e o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, inauguraram oficialmente o novo espaço, que fica localizado na Rua Vicente Celestino, nº 34, na manhã desta segunda-feira (08/08).

A unidade atende a alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com turmas diurnas que vão desde o Bloco I, correspondente ao início do processo de alfabetização, ao Bloco IV, que é a conclusão do Ensino Fundamental. Para além da escolarização básica, os alunos do CREMII, de acordo com a perspectiva da educação integral, também participam de oficinas de arteterapia, música, dança e educação física.

"Sou filho de professora, todas as minhas tias são professoras, e a gente acredita que Educação realmente é a base de tudo. O que mais queremos é que a Educação seja cada dia melhor, da primeira infância à melhor idade. A vitória foi grande em termos um espaço único e exclusivo, agora vamos avançar com salas melhores. O primeiro passo foi dado e quero parabenizar muito a todos da Educação, que têm dado show de gestão e de trabalho", afirmou Marcelo Delaroli.

Criado em 2017, o CREMII atende, atualmente, 110 alunos da rede municipal de ensino. A equipe da escola é composta pela diretora, assistente social, psicóloga, assessora pedagógica, professores e profissionais de apoio. O novo endereço conta com quatro salas de aula, uma sala de oficinas, cozinha e mais. O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, ressalta a importância de conquistar uma sede exclusiva para a unidade.

"Lembro quando fui a primeira vez lá e foi difícil achar, porque não tinha uma identidade visual e, naquele momento, percebemos que o CREMII tinha que ter um espaço próprio. E hoje tem uma sede, não deve nada emprestado a ninguém, nesse ambiente que é no Centro, desenvolvendo esse trabalho maravilhoso. Temos duas vertentes dentro da Educação: o início, que é a criança, e a melhor idade, que é acima dos 50 anos. Tenho convicção que, a partir de agora, o trabalho será muito melhor que antes", enfatizou o secretário.

A cerimônia de inauguração contou também com a presença da subsecretária municipal de Gestão e Ensino, Gláucia Vieira, e dos secretários municipais de Governo, Diogo Cabral, e de Segurança e Transportes, Heitor Baldow. Muito emocionada, a diretora do CREMII, Aline Rodrigues, destacou a referência nacional da unidade para incentivar pesquisas acadêmicas. A diretora comentou ainda sobre a importância do novo endereço em contribuir com a locomoção dos estudantes.

"Agora estamos situados no Centro, próximo ao ponto de ônibus, contribuindo para a locomoção dos alunos. O fato do CREMII existir em Itaboraí mostra também a importância e a potência que a Educação de Jovens e Adultos desenvolveu nesse município. É uma referência para o Brasil. Não só eu faço minha pesquisa de mestrado aqui, mas já recebi várias ligações de pessoas que estão vindo fazer monografias e até uma professora que está fazendo doutorado sobre a escola", disse a diretora.

Moradora de Nova Cidade, a dona de casa Darcirene Braga, de 60 anos, conta que voltar a estudar foi uma grande conquista. Ela, que é filha de pais que trabalhavam na área rural, não via a hora de retomar os estudos. "Para mim foi a realização de um sonho. Na minha época, eu não tinha condições, tinha que pagar ônibus, tudo era pago. Meus pais trabalhavam na roça, mas eu sempre tive o sonho de poder estudar, voltar para a sala de aula. E agora surgiu essa oportunidade maravilhosa", contou, emocionada.