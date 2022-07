Vacinação de maiores de 18 anos COVID-19 - Foto: Divulgação

Publicado 29/07/2022 12:57 | Atualizado 29/07/2022 12:58

Itaboraí - A segunda dose de reforço contra a Covid-19 já está disponível para todas as pessoas de 18 anos ou mais em Itaboraí. A vacinação acontece nos 35 polos destinados para imunização no município. Essa dose de reforço deve ser aplicada após um intervalo de quatro meses da última dose.

Para receber o segundo reforço, o cidadão deve comparecer a um dos polos, munido de comprovantes do primeiro reforço recebido e documento de identidade com foto, além do CPF ou cartão do SUS.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, ressalta que a dose de reforço contra a Covid-19 evita os casos mais graves da doença. "A dose de reforço é fundamental para garantir uma maior proteção contra o vírus, fazendo com que os casos sejam cada vez menos graves", destacou o secretário.

A diretora do Departamento de Imunobiológicos e Rede de Frio, Katiuscia Lessa, incentivou os itaboraienses a tomar o reforço, "Com a redução da idade para a segunda dose de reforço contra a Covid-19, é importante que as pessoas, que já tenham quatro meses de intervalo do último reforço, procurem o polo mais próximo de sua residência para receber a vacina. Somente assim poderemos manter a prevenção de casos graves e óbitos, bem como reduzir a circulação viral", comentou a diretora.