Itaboraí inicia vacinação de crianças de 3 e 4 anos contra Covid19Foto: Divulgação

Publicado 23/07/2022 09:29 | Atualizado 23/07/2022 09:30

Itaboraí - Crianças de 3 e 4 anos já podem receber a primeira dose da vacina contra Covid-19 em Itaboraí. Seguindo o mesmo esquema vacinal de adultos, a segunda dose deverá ser aplicada após 28 dias. A decisão foi tomada pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), após recomendação do Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde.

O secretário municipal de saúde, Sandro Ronquetti, ressalta a importância da vacinação em crianças para prevenir contra a doença. "A imunização das crianças é importante, pois garante proteção das crianças evitando que os casos se agravem”, disse.



A diretora do Departamento de Imunobiológicos e Rede de Frio, Katiuscia Lessa, acrescentou ainda que a vacinação visa evitar possíveis hospitalizações e casos graves da doença.

"A vacinação a partir de 3 anos é importante por reduzir a possibilidade de hospitalizações e óbitos de crianças pelo Sars-CoV-2. A contemplação de novas faixas etárias para vacinação possibilita ainda a redução da circulação viral", comentou a diretora.

A vacinação é realizada com o imunizante Coronavac e pode ser administrada simultaneamente com outros imunizantes que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação, em qualquer intervalo. Para receber a primeira dose, o responsável precisa comparecer com a criança em um dos postos de saúde, com cartão de vacinação, CPF ou cartão do SUS.

Em Itaboraí, a segunda dose de reforço (quarta dose) está sendo aplicada em pessoas com 40 anos ou mais, e profissionais da saúde.

Horários de atendimento

O município conta com 35 polos de vacinação, com o horário de atendimento à população de 9h às 16h.

Polos de vacinação

— Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha (Centro)

Avenida Vereador Hermínio Moreira, 206 – Centro

— Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF)

Endereço: Rodovia BR-493, km 0, Manilha.

— Unidade de Saúde da Família Wanderley Vieira de Almeida – (USF Areal)

Endereço: Avenida Carlos Lacerda, s/n – Areal

— Unidade de Saúde da Família Saddy Ribeiro Gomes – USF Ampliação

Rua Papa João XXIII, s/n – Ampliação

— Unidade de Saúde da Família Valdober de Souza Machado (Ampliação II)

Endereço: Rua Miguel Ângelo Ximenes, lt. 6, qd. 53, Ampliação.

— Unidade de Saúde da Família (USF) Porto das Caixas

Endereço: Rua Tenente Joaquim Rabelo de Matos, 353, Porto das Caixas.

— Unidade de Saúde da Família Lizete Fernandes de Souza (USF Reta Velha)

Endereço: Rua Dois, Praça Claudinei Santos Tavares, Esperança.

— Unidade de Saúde da Família Belarmina Maria da Silva (USF Vale do Sol)

Endereço: Avenida Laurindo Gonzalez, Retiro São Joaquim.

— Unidade de Saúde da Família Pastor José Mendel (USF Monte Verde)

Endereço: R. N, lt. 10, qd. 18, Monte Verde.

— Unidade de Saúde da Família Dimas Monteiro Nogueira (USF Visconde)

Endereço: Avenida Presidente Médici, Visconde de Itaboraí.

— Unidade de Saúde da Família José Ednaldo Mendes (USF Santo Expedito)

Endereço: Rua Desembargador Augusto Galvão, 242, Santo Expedito.

— Unidade de Saúde da Família Jorge José da Silva (USF Bairro Amaral)

Endereço: Estrada Prefeito João Batista Caffaro, qd. M, Grande Rio.

— Unidade de Saúde da Família (USF) Planalto do Marambaia

Endereço: Rua Tocantins, lt. 4, qd 20, Marambaia.

— Unidade Básica de Saúde (UBS) Chácaras Sambaetiba (somente às quartas-feiras)

Endereço: Largo da Estação, Chácaras Sambaetiba.

— Unidade de Saúde da Família Antônio Bravo Peccini (USF Itambi)

Endereço: Rua Rui Barbosa, Itambi.

— Unidade de Saúde da Família Virgílio Ribeiro Lopes (USF Cabuçu)

Endereço: Estrada Vereador Antônio Cícero, Cabuçu.

— Unidade de Saúde da Família Maria Ferreira dos Santos (USF Nova Cidade)

Endereço: Avenida Américo da Costa Cardoso, Nova Cidade.

— Unidade de Saúde da Família Vereador Eugênio Marins Coutinho (USF Quissamã)

Endereço: Rua César Xará, 666, Quissamã.

— Unidade de Saúde da Família Maria do Rosário Oliveira (USF Apolo)

Endereço: Rua Alcebíades Gomes Pereira, lt. 48, qd. 40, Apolo II.

— Unidade de Saúde da Família Maria Aparecida da Silva Pereira (USF Joaquim de Oliveira)

Endereço: Rua Vinte e Dois, Joaquim de Oliveira.

— Unidade de Saúde da Família Reta Nova

Endereço: Avenida José Maria Nanci, qd. 42, Esperança.

— Unidade Básica de Saúde Vila Rica

Endereço: Rua Turmalina, 78, Vila Rica.

— Unidade Básica de Saúde Engenho Velho

Endereço: Rua Manoel Laurindo, qd. 8, Engenho Velho.

— Unidade de Saúde da Família Granjas Cabuçu

Endereço: Rua 6, nº 20, qd. 16, Granjas Cabuçu.

— Unidade de Saúde da Família Luís José de Marins (USF Sapê)

Endereço: Estrada do Sapê, São Miguel.

— Unidade de Saúde da Família Doutor Aristeu de Oliveira Pinto (USF São José)

Endereço: Praça Nuno Duarte, São José.

— Unidade de Saúde da Família Vereador Mário Scotelaro Rodrigues (USF Pachecos)

Endereço: Rodovia RJ-114, km 13, Pachecos.

— Unidade de Saúde da Família Otacílio José Rafael (USF Aldeia da Prata)

Endereço: Rua Três, Aldeia da Prata.

— Unidade de Saúde da Família Grande Rio

Endereço: Rua Vinte e Seis, lt. 37, qd. 59, João Caetano.

— Unidade de Saúde da Família Américo Damasceno de Salles (USF Jardim Planalto)

Endereço: Rua Waldemar Bezerra, lt. 267, qd. 19, Manilha.

— Unidade de Saúde da Família Mangueira

Endereço: Estrada Ademar Ferreira Torres, 43, c. 3, Badureco.

— Unidade de Saúde da Família Valtair Felicio da Silva (USF Marambaia)

Endereço: Avenida Cabo José Rodrigues, Marambaia.

— Unidade Básica de Saúde Picos (somente às terças-feiras)

Endereço: Estrada Eugênio Costa, Picos.

— Unidade de Saúde da Família Cirlei Rodrigues Viana “Lelei” – (USF Santo Antônio)

Endereço: Rua 14, s/n – Qd. 09 Lt. 129 – Vila Gabriela

— Unidade Básica de Agro Brasil

Endereço: Rodovia RJ 116 - km 9,5 - Agrobrasil, Parque Nova Friburgo