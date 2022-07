CTI do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior - Foto: Diuvlgação

Publicado 20/07/2022 21:38 | Atualizado 20/07/2022 21:39

Itaboraí - O município de Itaboraí agora passa a contar com uma equipe de dentistas voltada apenas para atendimentos aos pacientes internados no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Nancilândia. O serviço está sendo implementado pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA).

De acordo com o secretário municipal de saúde, Sandro Ronquetti, esta implementação é um avanço na cidade. "Implantar esse serviço em Itaboraí é um avanço porque daremos mais qualidade de vida ao paciente que está no CTI, diminuindo o número de infecções e proporcionando uma melhoria no tratamento", comentou o secretário.

A coordenadora do programa Saúde Bucal, Carolina Piontkovsky, destaca ainda que os benefícios oferecidos pela odontologia hospitalar são necessários para a concretização da saúde integral dos pacientes hospitalizados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

"Estes pacientes necessitam de cuidados rigorosos devido a um quadro clínico caracterizado por imunodeficiência, fato que os tornam mais susceptíveis à instalação de infecções bucais e/ou sistêmicas, agravando o seu estado de saúde geral. Na maioria dos casos, pacientes hospitalizados em UTI encontram-se totalmente dependentes para a realização de higiene bucal adequada e eficiente, necessitando, assim, do suporte profissional devidamente capacitado para reestabelecimento da qualidade do meio bucal", disse.

O tratamento pode reduzir pneumonias associadas a ventilação mecânica, diminuir os gastos hospitalares, assim como prescrições de medicamentos, decrescer o tempo de internação dos pacientes no CTI e a indicação de nutrição parenteral (administrada por via intravenosa). Além disso, o atendimento pode auxiliar no diagnóstico precoce de doenças graves.