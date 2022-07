Itaboraí promove 1º Festival de Cultura Urbana - Foto: Divulgação

Publicado 15/07/2022 09:52 | Atualizado 15/07/2022 09:53

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, promoverá o 1º Festival de Cultura Urbana de Itaboraí, neste sábado (16/07), das 17h às 0h, na Rua Salvador de Mendonça, no Centro.

A programação contará com manifestações artísticas, como dança, música e grafite. Artistas do município se apresentarão, de forma a consolidar a cultura da cidade. Dentre as apresentações, show do cantor rapper TK, membro do grupo Caixa Baixa; Joey Martinez e Frazão; e R.I.O Cia de Dança.

A realização do graffiti será no muro do Esporte Clube Comercial, feito pelo grafiteiro Célio Alma. Segundo o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, o festival visa fortalecer o cenário da cultura urbana do município e realizar discussões acerca das diversas linguagens artísticas urbanas através de apresentações artísticas.

"Nosso intuito é incentivar o fomento de artistas locais e ainda democratizar o acesso às artes com apresentações artísticas em espaço público e de fácil acesso a população", afirmou Roberto Costa.

O festival artístico cultural visa a integração da pluralidade da cultura urbana. Cultura esta, que se define como qualquer manifestação cultural no espaço urbano, grupos que se expressam nas ruas, bairros e espaços públicos. Pretende-se discutir ainda, as diversas linguagens que a cultura urbana abrange, sejam elas artísticas ou sociais.