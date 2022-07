Basquete Itaboraí se preparando a Liga Leste Fluminense Sub-18 - Foto: Divulgação

Basquete Itaboraí se preparando a Liga Leste Fluminense Sub-18Foto: Divulgação

Publicado 12/07/2022 16:28 | Atualizado 12/07/2022 16:28

Itaboraí - Uma das principais novidades do esporte no município, o Basquete Itaboraí vem definindo os últimos ajustes para a disputa da Liga Leste Fluminense de Basquete Sub-18, com início previsto para o dia 17 de julho, em São Gonçalo. A disputa contará com oito equipes de Itaboraí, Niterói, São Gonçalo e Maricá e será disputada em seis etapas com a final sendo realizada em setembro deste ano.

Formada a partir do Projeto Transformar, iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), a equipe itaboraiense conta com 16 atletas do município que foram selecionados pelo professor de Educação Física e responsável pela modalidade do Basquete, Thiago Orbe. O profissional destacou a garra dos atletas que vêm apresentando um bom desempenho nos treinos.

"Temos que ressaltar todo o empenho desses atletas que vêm se destacando, podendo sonhar com o título da Liga Leste Fluminense Sub-18. Temos equipes qualificadas no torneio e uma delas é o Basquete Itaboraí, que evoluiu bastante nos últimos meses. A última edição da Liga serviu de aprendizado para os meninos, que agora estão entre os favoritos da competição, e serve também como oportunidade para os atletas não federados e desenvolvimento do basquete na região", disse Thiago.

Para finalizar os ajustes em quadra para a competição, o Basquete Itaboraí participou de um jogo amistoso contra a Dunk Escolinha de Basquetebol, no Clube Vera Gol, em Outeiro das Pedras. Principal destaque da equipe itaboraiense e fã de Michael Jordan, o jovem Gabriel Arlindo, de 18 anos, se disse bastante animado com a possibilidade de disputar um importante torneio de basquete da região.

"Estamos com a expectativa de poder chegar longe na competição e a nossa equipe está muito forte. Somos um time equilibrado que vem trabalhando bastante para alcançar nossos objetivos", disse o atleta, que é morador do bairro Rio Várzea.

Incentivador do esporte no município, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Fábio Santos, ressaltou a importância de apoiar as modalidades na cidade como forma de desenvolvimento e oportunidade para os mais jovens.

"Como representantes do esporte na nossa cidade, temos o dever de apoiar, incentivar e desenvolver a prática dessas modalidades no nosso município. O esporte é fundamental para a saúde e gera oportunidades. Com essas iniciativas, conseguimos descobrir talentos escondidos e, a partir dos treinamentos, podemos incentivar o início de uma carreira de sucesso para esses meninos", disse o secretário.

O torneio será composto por oito equipes que serão divididas em dois grupos com quatro times cada. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a semifinal e disputam a vaga na final da competição. As quatro etapas classificatórias do campeonato estão agendadas para as seguintes datas: 17 de julho, 31 de julho, 7 de agosto e 13 de agosto. A semifinal acontece no dia 28 de agosto e a grande final será realizada no dia 10 de setembro.