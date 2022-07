Obras intensificam em Itaboraí. - Foto: Divulgação

Obras intensificam em Itaboraí.Foto: Divulgação

Publicado 11/07/2022 19:24 | Atualizado 11/07/2022 19:29

Itaboraí - Muito trabalho, asfalto caindo e alegria em Jardim Floresta, distrito de Manilha. A Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), intensificou obras de pavimentação e melhorias na infraestrutura de ruas do bairro Jardim Floresta, no distrito de Manilha. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhou o trabalho das equipes e ressaltou o compromisso com a população.

“O distrito de Manilha foi um dos lugares que mais me abraçou e que sofreu muito nos últimos anos. E estamos aqui trazendo essas melhorias e fico muito feliz em ver essa obra, que traz mais dignidade para esse povo. Chega de colocar saco plástico no pé para sair de casa. O que nós prometemos no início da gestão era trabalhar e estamos cumprindo isso de domingo a domingo”, disse Marcelo Delaroli.

No sábado (09/07), os serviços contemplaram cinco ruas que contaram com patrolamento, tapa-buraco, execução de base, confecção de meio-fio, além do recebimento de pavimentação asfáltica. Uma delas foi a Rua Américo Paula de Azeredo, uma das principais vias do bairro. Uma das beneficiadas com a melhoria na infraestrutura foi a dona de casa Oberlândia da Silva, de 67 anos, que agradeceu as obras.

“Moro aqui há mais de 30 anos e sempre fomos vítimas de promessas e nada era feito. Dessa vez, o nosso prefeito prometeu e vem cumprindo e isso não é só aqui em Manilha. Tenho acompanhado o trabalho e toda a população tem que agradecer muito pelas melhorias. O nosso bairro sempre foi muito abandonado e a gente sofria com buracos, lama, mas isso graças a Deus vai acabar com a chegada desse asfalto. Só agradecer mesmo”, disse.

O projeto de melhorias no bairro contemplará, ao todo, oito ruas. Alguns trechos das vias beneficiadas também vão receber serviços de drenagem e colocação de caixa de passagem. As obras foram iniciadas na região, a partir de uma parceria com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-RJ).

“Estávamos acostumados com promessas e nada acontecia de concreto. Com a chegada do asfalto, as coisas mudam. Melhora a infraestrutura, valoriza os imóveis e isso não tem palavras. Foram anos com solicitações de melhoria e nada vinha sendo feito”, disse o engenheiro Lucas Amaral, de 35 anos, que mora há 11 anos no bairro.