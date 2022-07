Caravana Digital - Foto: Divulgação

Publicado 05/07/2022 20:52 | Atualizado 05/07/2022 20:52

Itaboraí - Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, abrigou a Caravana Digital, uma parceria do Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (CREF1) com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), com serviços para profissionais de Educação Física do município, nesta terça-feira (05/07).

O secretário municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), Fábio Santos, destacou a oportunidade para os profissionais da área. "Itaboraí tem uma potência forte na Educação Física. Esta caravana visa aproximar a SEMEL do CREF1 e dar condições para o exercício legal da profissão na cidade", afirmou o secretário.

De acordo com a estimativa do CREF1, Itaboraí tem mais de 300 profissionais registrados. Dentre os serviços oferecidos pela Caravana Digital estão: regularização profissional, atualização cadastral, emissão, registro de pessoa jurídica, atualização da cédula do CREF, entre outros.

Profissional de Educação Física há oito anos, João Victor Soares, de 36 anos, aproveitou a oportunidade para tirar a segunda via do registro. "Sou professor de futebol em um clube da cidade e não tenho muito tempo para ir até a sede do Cref. Então, a praticidade de tê-los aqui na cidade foi fundamental e ajudou bastante", disse João Victor.