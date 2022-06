Cultura - Foto: Divulgação



Publicado 30/06/2022 15:06 | Atualizado 30/06/2022 15:07

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abrirá inscrições para aulas gratuitas de teatro a partir da próxima segunda-feira (04/07). Ao todo, serão 90 vagas, divididas em 10 turmas, destinadas para moradores do município com idades a partir de 8 anos. As inscrições devem ser realizadas de 9h às 16h, na Casa Paulina Porto, localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro.

As aulas serão promovidas na Estação Cidadania, em Nova Cidade, e serão ministradas pela atriz Maria Aparecida Paixão, que já participou do Projeto Novas Cenas, no teatro Gláucio Gil, em Copacabana. Além de ter sido educadora nos projetos “Mais Educação” e “Teatro nas Escolas” do Governo Federal, entre diversas outras iniciativas e espetáculos.

Com previsão de início para julho, cada turma participará das aulas uma vez por semana (segundas, quartas ou sextas-feiras), podendo ser manhã ou tarde, com duas horas de duração cada. A previsão é de que o curso tenha duração de três meses.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, a demanda por cursos e oficinas culturais sempre foi grande no município. "Esse é mais um projeto do governo municipal que visa descentralizar a arte, a cultura e a informação", destacou Roberto Costa.

Para realizar a inscrição, os interessados devem apresentar: documento de identificação (RG), CPF e comprovante de residência. Em caso de menores de idade, é necessário ir acompanhado por um responsável.

Serviço

Aulas de Teatro

Vagas: 90

Inscrições: a partir de 4 de julho

Casa Paulina Porto, de 9h às 16h

Local das aulas: Estação Cidadania