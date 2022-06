Festividades de São Pedro - Foto: Divulgação

Festividades de São PedroFoto: Divulgação

Publicado 29/06/2022 10:27 | Atualizado 29/06/2022 10:27

Itaboraí - A partir desta quarta-feira (29/06), começa a tradicional festa de São Pedro Apóstolo, em Venda das Pedras. A programação vai até domingo (03/07), na Paróquia de São Pedro Apóstolo, localizada na Praça Pedro Antônio Novaes. Com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, as festividades contam com missa, procissão, shows e muito mais.

Dentre as atrações, shows com a cantora Virgínia Maldonado; Nélio do Teclado; Rock Forever; Grupo Tudo A Mais; Bruninho do Cavaco; Dediane Almeida; Pagode do Adame; Clássicos do Rock; Pagode dos Menezes e DJ Caique. O dia de São Pedro Apóstolo é comemorado nesta quarta-feira (29/06), data de morte e translado das relíquias do santo.

De acordo com o secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, a festa tradicional é mais uma que faz parte do calendário cultural do município. "Assim como a Festa de São João Batista, que aconteceu entre os dias 23 e 26 de junho, na Praça Marechal Floriano Peixoto, a Festa de São Pedro também é muito tradicional no município. Agora estamos retomando essa cultura com a grandiosidade que merece", destacou o secretário.

Em virtude da festividade, a Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS) montou um esquema de trânsito, com interdição de um trecho da Avenida 22 de Maio, a partir desta terça-feira (28/06) até segunda (04/07). No sentido Centro, o desvio é feito pela Avenida Carlos Lacerda, seguido pela Rua Paulo Scotellaro até retornar à Av. 22 de Maio.

Já no sentido Venda das Pedras, o desvio é feito pela Rua Emilio Rodrigues, seguido da Av. Carlos Lacerda até voltar para a Avenida 22 de Maio. O tráfego contará com o auxílio de agentes operacionais e agentes de trânsito.

Confira a programação

29/06 (quarta-feira)

10h – Santa Missa

A partir das 11h - Almoço

19h30 - Santa Missa com Dom José Francisco seguida de procissão

20h - Show de Nélio do Teclado

30/06 (quinta-feira)

18h - Adoração ao Santíssimo Sacramento

19h - Santa Missa

1º/07 (sexta-feira)

19h30 - Santa Missa

20h30 - DJ Caique

21h - Show com Rock Forever

23h - Show do Grupo Tudo a Mais

00h30 - Bruninho do Cavaco

02/07 (sábado)

17h - Missa Campal

18h30 - DJ Caíque

19h - Show com Virgínia Maldonado

21h - Show com Dediane Almeida

23h30 - Pagode do Adame

03/07 (domingo)

7h30 - Santa Missa

10h - Santa Missa da Crisma

15h - Festival de prêmios

19h - Santa Missa

20h - Show com Clássicos do Rock

22h30 - Pagode dos Menezes