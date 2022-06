Ampliação de Pólos de Testagem de Covid-19 - Foto: Divulgação

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), ampliou o número de unidades de testagem de Covid-19 e, agora, o município passa a contar com mais sete polos. Ao todo, são 30 unidades para testagem rápida por antígeno, com 21 delas funcionando de 13h às 16h30 e outras nove com horário ampliado de 8h30 às 16h30.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, a medida pela ampliação da oferta dos testes à população foi tomada após uma reunião com as superintendências de Atenção Primária à Saúde (APS), Atenção Especializada e Vigilância Epidemiológica.

As nove unidades que realizam a testagem de 8h30 às 16h30 são: USF Aldeia da Prata, USF Ampliação I, USF Apolo, UBS Centro (Milton Rodrigues Rocha), USF Itambi, USF Nova Cidade, USF Reta Velha, USF Vila Brasil, USF Visconde e CESI. A diretora do Departamento de Estratégia de Saúde da Família, Fabiana Andrade, explica que essa ampliação dará a assistência necessária aos pacientes, com mais colaboradores capacitados.

“Os profissionais dos polos foram capacitados para continuar ofertando um serviço de qualidade e excelência”, comentou.

Os sete novos polos, que funcionam de 13h às 16h30 são: USF Ampliação II, USF Bairro Amaral, UBS Engenho Velho, USF Grande Rio, USF Reta Nova, USF Santo Antônio e USF Vale do Sol. As unidades que já estavam em funcionamento permanecem ativas no mesmo horário (13h às 16h30), sendo elas: Agro Brasil, Areal, Cabuçu, Chácara de Sambaetiba, Engenho Velho, Granjas Cabuçu, Jardim Planalto, Joaquim de Oliveira, Mangueira, Pacheco, Picos, Porto das Caixas, Planalto Marambaia, São Joaquim, Sapê e Vale do Sol.

A SEMSA ressalta que a recomendação é que o teste seja realizado a partir do terceiro dia de sintomas, que podem ser febre, dores de cabeça, cansaço, perda de olfato ou paladar.

Testagem aos sábados

Neste sábado (02/07), a população pode realizar o teste rápido na UBS Centro (Milton Rodrigues Rocha) e no Centro de Especialidades de Saúde de Itaboraí (CESI), das 8h às 12h (meio-dia). Além da AME de Itambi, que oferece o exame todos os dias, 24 horas.