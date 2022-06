Vacinação pessoas à partir de 40 anos. - Foto: Divulgação

Itaboraí - A segunda dose de reforço (R2) já está disponível para as pessoas com 40 anos de idade ou mais em Itaboraí. A vacinação para esse público-alvo acontece em 34 polos espalhados pelo município, com atendimento à população de 9h às 16h. A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) ressalta que, para receber a nova dose, é preciso ter quatro meses de intervalo do primeiro reforço.

Para receber o segundo reforço, o itaboraiense deve comparecer a uma das unidades, munido de comprovantes do primeiro reforço recebido e documento de identidade com foto, além do CPF ou cartão do SUS. Também podem receber o segundo reforço: profissionais da Saúde (incluindo gestantes e puérperas), desde que apresentem um documento que comprove a atuação na área.

O superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini, destaca que a segunda dose de reforço (R2) está disponível para aqueles que receberam as vacinas AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer no esquema primário seguido de uma dose de reforço. “Estamos seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, que considera a necessidade de adequação do esquema vacinal nos indivíduos com 40 anos de idade ou mais”, explicou Botticini.

Reforço para vacina Janssen

De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), subsidiado por discussões na Câmara Técnica Assessora em Imunizações/Covid-19, fica recomendada a aplicação de um segundo reforço (R2) para todas as pessoas de 18 a 39 anos de idade que receberam a vacina Janssen no esquema primário de dose única, independente do imunizante utilizado no primeiro reforço (REF).

Já para pessoas de 40 a 49 anos de idade que receberam a vacina Janssen no esquema primário de dose única, fica recomendada a aplicação de um segundo reforço e de um terceiro reforço (R3). Para pessoas de 50 anos ou mais que receberam a vacina Janssen, recomenda-se a aplicação de um terceiro reforço (R3). O intervalo mínimo entre os reforços permanece sendo de 4 meses.

Mulheres atualmente gestantes ou puérperas que tenham recebido o imunizante Janssen no esquema primário seguida de uma dose de reforço de qualquer imunizante, também estão aptas a receberem o segundo e o terceiro reforços com a vacina Pfizer (mRNA), de acordo com as idades recomendadas para recebimento de reforço. Estas recomendações também são válidas para pacientes imunocomprometidos.

Horários de atendimento

O município conta com 34 polos de vacinação, com o horário de atendimento à população de 9h às 16h.

Polos de vacinação

– Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha (Centro)

Avenida Vereador Hermínio Moreira, 206 – Centro

– Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF)

Endereço: Rodovia BR-493, km 0, Manilha.

— Unidade de Saúde da Família Wanderley Vieira de Almeida – (USF Areal)

Endereço: Avenida Carlos Lacerda, s/n – Areal

— Unidade de Saúde da Família Saddy Ribeiro Gomes – USF Ampliação

Rua Papa João XXIII, s/n – Ampliação

— Unidade de Saúde da Família Valdober de Souza Machado (Ampliação II)

Endereço: Rua Miguel Ângelo Ximenes, lt. 6, qd. 53, Ampliação.

— Unidade de Saúde da Família (USF) Porto das Caixas

Endereço: Rua Tenente Joaquim Rabelo de Matos, 353, Porto das Caixas.

– Unidade de Saúde da Família Lizete Fernandes de Souza (USF Reta Velha)

Endereço: Rua Dois, Praça Claudinei Santos Tavares, Esperança.

— Unidade de Saúde da Família Belarmina Maria da Silva (USF Vale do Sol)

Endereço: Avenida Laurindo Gonzalez, Retiro São Joaquim.

— Unidade de Saúde da Família Pastor José Mendel (USF Monte Verde)

Endereço: R. N, lt. 10, qd. 18, Monte Verde.

— Unidade de Saúde da Família Dimas Monteiro Nogueira (USF Visconde)

Endereço: Avenida Presidente Médici, Visconde de Itaboraí.

— Unidade de Saúde da Família José Ednaldo Mendes (USF Santo Expedito)

Endereço: Rua Desembargador Augusto Galvão, 242, Santo Expedito.

— Unidade de Saúde da Família Jorge José da Silva (USF Bairro Amaral)

Endereço: Estrada Prefeito João Batista Caffaro, qd. M, Grande Rio.

– Unidade de Saúde da Família (USF) Planalto do Marambaia

Endereço: Rua Tocantins, lt. 4, qd 20, Marambaia.

— Unidade Básica de Saúde (UBS) Chácaras Sambaetiba (somente às quartas-feiras)

Endereço: Largo da Estação, Chácaras Sambaetiba.

– Unidade de Saúde da Família Antônio Bravo Peccini (USF Itambi)

Endereço: Rua Rui Barbosa, Itambi.

– Unidade de Saúde da Família Virgílio Ribeiro Lopes (USF Cabuçu)

Endereço: Estrada Vereador Antônio Cícero, Cabuçu.

– Unidade de Saúde da Família Maria Ferreira dos Santos (USF Nova Cidade)

Endereço: Avenida Américo da Costa Cardoso, Nova Cidade.

– Unidade de Saúde da Família Vereador Eugênio Marins Coutinho (USF Quissamã)

Endereço: Rua César Xará, 666, Quissamã.

– Unidade de Saúde da Família Maria do Rosário Oliveira (USF Apolo)

Endereço: Rua Alcebíades Gomes Pereira, lt. 48, qd. 40, Apolo II.

— Unidade de Saúde da Família Maria Aparecida da Silva Pereira (USF Joaquim de Oliveira)

Endereço: Rua Vinte e Dois, Joaquim de Oliveira.

— Unidade de Saúde da Família Reta Nova

Endereço: Avenida José Maria Nanci, qd. 42, Esperança.

— Unidade Básica de Saúde Vila Rica

Endereço: Rua Turmalina, 78, Vila Rica.

— Unidade Básica de Saúde Engenho Velho

Endereço: Rua Manoel Laurindo, qd. 8, Engenho Velho.

— Unidade de Saúde da Família Granjas Cabuçu

Endereço: Rua 6, nº 20, qd. 16, Granjas Cabuçu.

— Unidade de Saúde da Família Luís José de Marins (USF Sapê)

Endereço: Estrada do Sapê, São Miguel.

— Unidade de Saúde da Família Doutor Aristeu de Oliveira Pinto (USF São José)

Endereço: Praça Nuno Duarte, São José.

— Unidade de Saúde da Família Vereador Mário Scotelaro Rodrigues (USF Pachecos)

Endereço: Rodovia RJ-114, km 13, Pachecos.

— Unidade de Saúde da Família Otacílio José Rafael (USF Aldeia da Prata)

Endereço: Rua Três, Aldeia da Prata.

— Unidade de Saúde da Família Grande Rio

Endereço: Rua Vinte e Seis, lt. 37, qd. 59, João Caetano.

— Unidade de Saúde da Família Américo Damasceno de Salles (USF Jardim Planalto)

Endereço: Rua Waldemar Bezerra, lt. 267, qd. 19, Manilha.

— Unidade de Saúde da Família Mangueira

Endereço: Estrada Ademar Ferreira Torres, 43, c. 3, Badureco.

— Unidade de Saúde da Família Valtair Felicio da Silva (USF Marambaia)

Endereço: Avenida Cabo José Rodrigues, Marambaia.

— Unidade Básica de Saúde Picos (somente às terças-feiras, de 15 em 15 dias)

Endereço: Estrada Eugênio Costa, Picos.

— Unidade de Saúde da Família Cirlei Rodrigues Viana “Lelei” – (USF Santo Antônio)

Endereço: Rua 14, s/n – Qd. 09 Lt. 129 – Vila Gabriela