71ª DP de ItaboraíFoto: Arquivo MAIS

Publicado 20/06/2022 13:47 | Atualizado 20/06/2022 13:48

Itaborai - Uma mulher foi presa por roubar um motorista de aplicativo e também por participar de um esquema de extorsão contra o motorista.

O crime aconteceu n acidade vizinha, São Gonçalo, no bairro de Vista Alegre, quase na divisa com Itaborai, a prisão aconteceu na última quarta-feira (15).

A criminosa foi presa em um patrulhamento de rotina que os agentes do Programa Segurança Presente estavam realizando na Rua Resende da Costa , também em Vista Alegre próximo a Marambaia no município de Itaboraí, foi quando os agentes cruzaram as informações e descobriram que ela era suspeita do crime.

Ela participou de um esquema que coagia o motorista que realizou uma transferência bancária no valor de R$ 5 mil reais , via PIX, para sua conta bancária, a polícia civil já estava investigando as transferências da vítima para localizar a criminosa.

El a foi presa e levada para a 71ª DP (Centro de Itaborai), ela delatou um casal que também havia participado do crime.