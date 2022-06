No feriado alterações no trânsito serão feitas - Foto: Divulgação

No feriado alterações no trânsito serão feitasFoto: Divulgação

Publicado 15/06/2022 17:37 | Atualizado 15/06/2022 17:37

Itaboraí - Em virtude dos eventos de Corpus Christi que serão realizados no município, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS), montou um esquema de trânsito, com interdições de ruas do Centro, a partir desta quarta-feira (15/06), às 21h. O tráfego contará com o auxílio de agentes operacionais e as vias serão liberadas ao final da programação.

As ruas interditadas serão: Rua Dr. Pereira dos Santos (no trecho da Avenida 22 de Maio em direção Praça Marechal Floriano Peixoto); Rua José Leandro (na esquina com a Praça Marechal Floriano Peixoto); Rua São João (atrás da Igreja Matriz São João Batista); Rua Coronel Leal (nos trechos da Praça Marechal Floriano Peixoto e também com a Rua Dr. Mesquita). Além da Rua João Caetano e da Rua Fidélis Alves.

A programação da Igreja Matriz São João Batista, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, contará com confecção dos tapetes de sal, das 7h às 12h; oração dos Ângelus, às 12h; terço da misericórdia, às 15h e missa campal e procissão, com início às 17h.

Também por conta do Corpus Christi, com a programação da Paróquia de São Pedro Apóstolo, em Venda das Pedras, a SEMTRANS fará interdições no entorno da Praça Pedro Antônio Novaes, nesta quinta-feira (16/06), às 6h. O local será liberado após o término da festividade.

Já em Porto das Caixas, será realizado o Porto de Cultura, com apoio das secretarias municipais de Cultura e de Turismo e Eventos, na Avenida Nossa Senhora da Conceição. A programação, das 9h às 14h30, contará com apresentações da cantora Marcela Amorim, companhia de dança Patrícia Araújo, dança com as crianças da Igreja de Porto das Caixas e teatro com a Cia Ánsar. E ainda Feira de Artesanato ECOSOL e confecção de tapetes de sal.