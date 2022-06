Sementes Nativas de diversos países - Foto: Divulgação

Sementes Nativas de diversos paísesFoto: Divulgação

Publicado 10/06/2022 16:44 | Atualizado 10/06/2022 16:45

Itaboraí - A Casa Paulina Porto, no Centro, apresenta ao público a exposição "As sementes e as suas memórias", até o próximo dia 2 de julho. A visitação é gratuita e fica disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17, na Sala Antônio José da Silva.

A mostra foi idealizada pelo casal Jean Carlos Rocco e Mariluce Coelho, criadores do projeto Chalé Agroecológico, que atua com agroecologia urbana no bairro Sossego desde 2017. O principal objetivo da exposição é apresentar a variedade de sementes existentes no país e no exterior.

Na exposição, são abordadas histórias e benefícios de sementes nativas do Brasil e de outros países, como Bolívia e Peru. Um dos alimentos expostos é o tradicional milho roxo, nativo da região dos Andes do Peru, que possui benefícios como o fornecimento de aminoácidos (como a glicina e prolina), que estimulam a produção de colágeno.

"Coletar sementes é resgatar culturas, histórias, guardar e reativar memórias. As sementes carregam adaptações aos ambientes por onde passaram, levando consigo uma leitura de resiliência e resistência", disse Jean Carlos Rocco.

Além das mais de 40 variedades, a exposição conta com livros históricos sobre a importância das sementes. O secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, ressaltou a importância da valorização da cultura do município.

"No mês de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e, como homenagem, a Secretaria Municipal de Cultura promoverá diversas exposições voltadas para o tema. Se você admira a cultura de nossa cidade e o meio ambiente, venha prestigiar este lindo trabalho focado na história e benefícios das sementes", disse o secretário.

Em 2020, através do edital emergencial da Lei Aldir Blanc, o projeto Chalé Agroecológico foi habilitado pela Secretaria Municipal de Cultura como espaço de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares, com base no artigo 8º, item 24 da Lei Nº 14.017, de 29 de junho de 2020.

Serviço

Exposição As sementes e suas memórias

Casa Paulina Porto (sede da Secretaria de Cultura)

Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto

Data: até 2 de julho

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h