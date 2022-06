Gado vacinado contra febre aftosa - Foto: Divulgação

Gado vacinado contra febre aftosaFoto: Divulgação

Publicado 08/06/2022 16:09 | Atualizado 08/06/2022 16:10

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), conquistou um novo recorde de vacinação contra a febre aftosa durante a primeira fase da campanha neste ano. Durante o mês de maio, foram vacinados 749 animais, o equivalente a 88,74% dos envolvidos nesta etapa da vacinação, superando os 84% alcançados em novembro do ano passado.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, os números retratam o compromisso da gestão com a causa animal do município. Além disso, ressaltou o trabalho feito pelo Departamento Animal, coordenado por Beatriz Souza e pelas médicas veterinárias Claudia Leal e Juliana Paulino.

“Esses números são frutos de um trabalho de toda a secretaria, que atua de forma incessante para levar o melhor para a população de Itaboraí. Nos últimos meses, conseguimos avançar bastante na Agricultura do nosso município e o número de animais vacinados contra a febre aftosa é uma prova disso”, disse o secretário.

Vale ressaltar que, neste ano, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) inverteu a ordem de vacinação dos animais. Na primeira fase da campanha, iniciada no dia 1º de maio e encerrada no último dia 31, foram imunizados bovinos e bubalinos com até 24 meses. Já a segunda fase será realizada entre os dias 1º e 30 de novembro e irá abranger os animais de todas as idades.

Em 2021, o município registrou um recorde na vacinação contra a febre aftosa. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), mais de 84% do número de animais envolvidos na vacinação, foram vacinados durante a campanha de imunização contra a doença. Anteriormente, a maior marca registrada havia sido em 2016 com cerca de 38% dos animais vacinados.

Quem tiver qualquer dúvida sobre a vacinação da febre aftosa pode procurar a sede da Secretaria Municipal de Agricultura, que fica na Avenida 22 de Maio, altura do número 7557, em Venda das Pedras, ou através do telefone 2635-7586.