Empresas que não prejudicam o meio ambiente em suas atuações - Foto: Divulgação

Empresas que não prejudicam o meio ambiente em suas atuaçõesFoto: Divulgação

Publicado 07/06/2022 09:14 | Atualizado 07/06/2022 09:14

Itaboraí - Em celebração à Semana Nacional do Meio Ambiente, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), entregou os certificados do Selo Ambiental Pedra Bonita para empresas do município. A solenidade foi realizada no Salão Nobre da sede do Executivo, no Centro, na manhã desta segunda-feira (06/06).

O Selo Ambiental Pedra Bonita tem o objetivo de valorizar as empresas que executam as suas atividades sem prejudicar o meio ambiente. Ao todo, 19 empresas de diversos segmentos da cidade foram contempladas com a iniciativa.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Jhonatan Ferrarez, os certificados coroam o trabalho feito por essas empresas, que cumprem as exigências ambientais necessárias contidas no licenciamento ambiental e suas condicionantes de fiscalização, que variam de acordo com cada segmento.

"Primeiro, quero parabenizar a todos que praticam as suas atividades sem afetar o meio ambiente da nossa cidade. É fundamental que as leis ambientais sejam respeitadas. Esses selos certificam o trabalho já realizado por essas empresas no nosso município. Agora vamos trabalhar para trazer benefícios fiscais para os empreendimentos que respeitam o meio ambiente", afirmou o secretário.

Empresas de diversos segmentos, como postos de combustíveis, hotéis e restaurantes, receberam o Selo Ambiental Pedra Bonita. Os empreendimentos comerciais ficam localizados em bairros como Rio Várzea, Gebara, entre outros.

Uma das contempladas foi uma empresa de empreendimentos imobiliários localizada em Três Pontes. O representante Rinaldo Lopes ressaltou a importância da iniciativa em valorizar as empresas que respeitam o meio ambiente.

"Esse certificado é a valorização desses empreendimentos que fazem as suas atividades de acordo com as leis ambientais vigentes na cidade. Sempre que temos alguma dúvida, a Secretaria de Meio Ambiente está sempre disposta a ajudar", disse.

Empresas que não receberam o selo devem procurar a sede da SEMAU, que fica localizada na fica na Avenida 22 de Maio, altura do número 7557, em Venda das Pedras, para sanar pendências impeditivas para a emissão do certificado. O telefone de contato é o 2635-7586 (ramal 207).