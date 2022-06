Criminoso sendo preso após tentar matar a própria filha e neta em Itaboraí - Foto: PMERJ

Publicado 06/06/2022 15:25 | Atualizado 06/06/2022 15:47

Itaboraí - Um homem foi preso na Avenida 22 de Maio na altura do bairro de Várzea das Moças por tentar matar a própria filha e a sua neta.

O crime aconteceu na última sexta-feira (3), e segundo informações o meliante espancou a filha e a neta as impedindo de dormirem na própria casa. O pai da moça, além de estrangular a filha ainda a jogou contra a parede e depois ainda jogou água fervente na vítima.

Foi quando ele partiu pra cima também da própria neta, o homem após fazer as duas desmaiarem ainda abriu as bocas do fogão criando um vazamento de gás para matar a filha e a neta. Em seguida ele saiu de casa deixando as duas desmaiadas no vazamento de gás.

Foi quando populares perceberam a estranha situação e chamaram a polícia.

Os agentes da 71ª DP (Centro de Itaboraí) prenderam o acusado que se encontra a disposição da Justiça.