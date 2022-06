Nova sede do Abrigo Institucional Dr. Ewaldo Saramago Pinheiro - Foto: Divulgação

Nova sede do Abrigo Institucional Dr. Ewaldo Saramago PinheiroFoto: Divulgação

Publicado 02/06/2022 09:52 | Atualizado 02/06/2022 10:00

Itaboraí - Um local com mais conforto e proteção para os acolhidos. Assim é a nova sede do Abrigo Institucional Dr. Ewaldo Saramago Pinheiro (AIDESP), que foi inaugurada pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), na manhã desta quarta-feira (1º/06). O novo local fica localizado em Quissamã.

Representando o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, o procurador-geral do município, Pedro Ricardo Ferreira, destacou a importância da parceria entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para a eficiência na prestação dos serviços para a população.

"O melhor conceito da palavra parceria é quando os poderes se juntam para que a finalidade seja atingida. Como dá uma alegria ver que a palavra abrigo deixa de ser só um nome na placa e começa a se tornar uma realidade", disse o procurador-geral.

A nova sede conta com cinco quartos, cinco banheiros, duas cozinhas, refeitório, espaço de leitura, espaço pedagógico, sala dos técnicos, sala de escuta, sala de socialização, sala de coordenação, horta, jardim, pátio coberto e garagem. A equipe é composta por aproximadamente 30 profissionais, entre pedagogas, nutricionista, psicóloga, assistente social, enfermeiras, cuidadoras, auxiliares de limpeza, cozinheiras e agentes administrativos.

"Esse novo espaço é um lugar de garantia de direitos dessas crianças e adolescentes, para que cresçam seguras e saudáveis", destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo, agradecendo a toda equipe da pasta, por não medir esforços em fazer o melhor.

Criado pela lei municipal nº 2.718/2018, o Abrigo Institucional Dr. Ewaldo Saramago Pinheiro tem como principal objetivo promover a assistência e proteção integral às crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade de zero a 17 anos e 11 meses, em situação de risco social, abandono, maus-tratos e negligência.

O local tem capacidade para acolhimento de até 20 crianças/adolescentes e é integrado à Proteção Social Especial, dentro do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).



"É extremamente importante a harmonia entre os poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Sem essa harmonia e diálogo é impossível fazer uma política pública efetiva, atingir o bem comum e buscar um mundo melhor", disse a juíza da 1ª Vara da Família, Infância e Juventude de Itaboraí, Drª Rosana Albuquerque.

A inauguração contou com a presença de secretários municipais; vereadores; da promotora da 1ª Vara da Família, Infância e Juventude de Itaboraí, Drª Rhamile Sodré; do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Luiz Antônio Lopes; do neto do patrono do local, Leonardo Saramago; dentre outras autoridades.