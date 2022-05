Acordo de cooperação entre Conleste e UFRJ sendo assinado - Foto: Divulgação

Acordo de cooperação entre Conleste e UFRJ sendo assinadoFoto: Divulgação

Publicado 31/05/2022 17:52 | Atualizado 31/05/2022 17:52

Itaboraí - O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste) firmou um acordo de cooperação técnica e científica com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por meio do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. A assinatura do convênio foi realizada durante a inauguração do Laboratório Agrícola de Análise de Solo, localizado no Horto Municipal de Cachoeiras de Macacu.

O objetivo do acordo de cooperação é possibilitar a implantação de projetos e atividades na área de Agropecuária, Saúde e Meio Ambiente nos municípios consorciados do Conleste. Representando a UFRJ, o professor do Departamento de Biofísica Ambiental, João Paulo Machado Torres, destacou a importância desse elo entre o campo acadêmico e a implementação dos projetos na ponta.

"A associação de um laboratório ambiental com as questões do ensino técnico agrícola e do ensino das ciências ambientais faz com que exista uma possibilidade de novos pesquisadores surgirem. A Universidade trabalha fazendo ensino, pesquisa e extensão", explicou o professor.

A assinatura do termo de cooperação foi firmada também junto ao prefeito de Cachoeiras de Macacu, Rafael Miranda, durante o lançamento do Laboratório Agrícola de Análise de Solo, uma iniciativa que abrange quatro municípios integrantes do Conleste com a UFRJ: Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, Rio Bonito e Tanguá.

Coordenados pelo diretor-geral do Conleste, Hédio Mataruna, a equipe técnica representou o consórcio na solenidade, que contou com a presença também dos prefeitos Rodrigo Medeiros (Tanguá) e Leandro Peixe (Rio Bonito). O presidente do Conleste e prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destaca a importância da integração entre os municípios para promover o desenvolvimento de tecnologia para toda a região.

"O Conleste tem a importante missão de promover a integração entre os municípios consorciados para o desenvolvimento tecnológico e o crescimento econômico de toda a região. Estabelecer parcerias é fundamental para expandir o conhecimento e para trabalhar de forma mais eficiente. Contem com o Conleste, o Conleste é nosso", enfatizou o presidente Marcelo Delaroli.