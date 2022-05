Ronda Musical em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 30/05/2022 18:44 | Atualizado 30/05/2022 18:44

Itaboraí - Com o objetivo de levar musicalidade para estudantes da rede municipal de ensino, a Guarda Municipal de Itaboraí, por meio do Grupamento Especial de Ronda Escolar (GERE) e da Banda Municipal Visconde de Itaborahy, realizou mais uma edição do Projeto Ronda Musical, nesta segunda-feira (30/05). Desta vez, a atividade foi realizada com alunos da Escola Municipal Nanete Lima Chagas, no bairro Joaquim de Oliveira.

Além da musicalidade, a Ronda Musical também leva aos estudantes, informações sobre a atuação da Guarda Municipal e a conscientização sobre a importância do trabalho da instituição no município. Durante a atividade, a Banda da Guarda Municipal realizou uma apresentação musical, com um repertório diversificado destacando temas de filmes e cantigas.

O projeto aconteceu em dois turnos, na parte da manhã e tarde, e os mais de 200 alunos das turmas do G5A, do 3º, 4º e 5º anos puderam conhecer sobre cada instrumento e como é o serviço dos músicos da Guarda Municipal. O coordenador do GERE, Luiz Carlos, ressaltou a importância desse tipo de atividade para contribuir com o desenvolvimento dos alunos da rede municipal de ensino.

"Realizamos atividades preventivas nas escolas da rede municipal de ensino que visam levar o máximo de informações e, principalmente, conscientizar essas crianças e adolescentes sobre a importância e as funções da Guarda Municipal. Com esses projetos, podemos contribuir com o desenvolvimento dos alunos e isso nos deixa emocionados", disse o coordenador.

Além do Ronda Musical, outros projetos como Teatro de Fantoches, Condutores do Futuro e ações educativas sobre bullying e conceitos de cidadania fazem parte das atividades do GERE no município. A Ronda Escolar e a Banda Municipal Visconde de Itaborahy são da Guarda Municipal de Itaboraí, que é vinculada à Secretaria Municipal de Segurança.