Inauguração Ouvidoria SUSFoto: Divulgação

Publicado 25/05/2022 10:20

Itaboraí - Mais duas entregas da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), à população nesta terça-feira (24/05), dando continuidade às comemorações pelos 189 anos de emancipação político-administrativa. Moradores de Agro Brasil receberam a inauguração da Unidade de Saúde da Família (USF) Diniz Machado de Miranda. Além disso, o município também inaugurou oficialmente a Ouvidoria SUS, que fica localizada no Centro.

A nova unidade conta com agentes comunitários de Saúde, médico, enfermeira, técnica de enfermagem, recepcionista e auxiliar de serviços gerais. A estrutura do local contempla dois consultórios, farmácia, sala de imunização, sala de curativos, sala de procedimentos, sala de expurgo, banheiros para usuário e funcionários, cozinha e pátio. Representando o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, o procurador-geral do município, Pedro Ricardo Ferreira, falou da satisfação do governo em entregar mais uma obra para a população.

"Entregar uma unidade de Saúde depois de dois anos de pandemia, com todos os desafios que a gente encontrou, hoje representa para nós a esperança de que as coisas vão voltar ao normal, e aqui em Itaboraí serão melhores. O povo vai voltar a ser feliz e isso já está acontecendo no dia a dia da nossa transformação", disse o procurador.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, agradeceu a equipe da Saúde, pela convicção de querer colocar o local para funcionar, após 10 anos desativado e funcionando numa casa alugada. O gestor da pasta ainda anunciou uma boa notícia para a localidade.

"Pegamos uma Saúde com muita dificuldade, ainda não é como a gente quer, mas vamos chegar lá. Já fizemos melhorias nas unidades da Reta, Jardim Planalto e já vamos iniciar em Monte Verde. Saúde é a prioridade de todos, pois quando temos Saúde o resto corremos atrás. Quero anunciar ainda que o Ministério da Saúde abriu espaço para implantarmos atividade física nas unidades de Saúde e essa será nossa próxima ação em Agro Brasil, oferecendo essas atividades para adultos e idosos", anunciou.

Segundo a coordenadora da USF Diniz Machado de Miranda, a enfermeira Clice Campos, a unidade oferecerá atendimentos de preventivo, pré-natal, puericultura, curativos e outros. "Com esse novo local, vamos poder oferecer melhorias no atendimento à população, além de segurança e conforto, e também para nossa equipe de trabalho", falou Clice. Ao todo, a unidade possui aproximadamente 3,5 mil pessoas cadastradas.

Feliz com a inauguração, a moradora Marinete Gomes, de 68 anos, elogiou o novo espaço. "Eu moro aqui há 48 anos e sempre utilizei o posto de Saúde. Mas agora está muito melhor, a Prefeitura está de parabéns, pois foi uma benção para nós daqui", disse Marinete.

A unidade de Saúde leva o nome do morador da localidade já falecido e que teve importância para Agro Brasil, por ajudar as pessoas da comunidade. A filha de Diniz Machado de Miranda, Dilma Diniz, recebeu uma réplica da placa de inauguração que leva o nome do seu pai. A Unidade de Saúde da Família Diniz Machado de Miranda fica localizada na Rodovia RJ 116, KM 9,5 - Agro Brasil. Horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A inauguração contou com a presença da subsecretária de Saúde, Analice Rangel; da coordenadora técnica da Estratégia da Saúde da Família, Fabiana Andrade; e da coordenadora administrativa da Estratégia de Saúde da Família, Roberta Cabral. Além de secretários municipais, vereadores e moradores da localidade.

Ouvidoria SUS

A Ouvidoria da Saúde também foi inaugurada nesta terça-feira (24/05), no Edifício Helix, na Avenida 22 de Maio, 1233, 9º andar, sala 508 - Centro. O local é um espaço de cidadania que poderá ser utilizado para sugestão, reclamação, denúncia, informação, solicitação e elogio pelos cidadãos, profissionais e usuários do SUS no município de Itaboraí.

Presente na inauguração, juntamente com a subsecretária de Saúde, Analice Rangel, o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, ressaltou a importância da ouvidoria. "A ouvidoria foi desativada na antiga gestão, mas entendemos a necessidade de reativá-la. E pode ter certeza que vamos virar referência na região", disse o gestor da pasta.

Servidora do município há 20 anos, a coordenadora da Ouvidoria SUS de Itaboraí, Josiane de Assis Fraga, também é técnica em Ouvidoria do SUS. Segundo a coordenadora, Itaboraí já foi referência na Região da Metropolitana II, como o primeiro município a ter uma ouvidoria de uma unidade hospitalar, o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Nancilândia.