Matheus e Kauan Foto: Divulgação

Publicado 23/05/2022 16:28 | Atualizado 23/05/2022 16:37

Itaboraí - Os shows de comemoração pelos 189 anos de emancipação político-administrativa de Itaboraí chegaram ao fim e para fechar com 'chave de ouro', a dupla Matheus e Kauan subiu ao palco e animou uma multidão, neste domingo (22/05). Foram quatro dias de alegria, entretenimento e organização, que levaram ao público shows de outros grandes nomes da música nacional, como Barões da Pisadinha, Ferrugem, Bruna Karla e muito mais. Além dos cantores e bandas "prata da casa", valorizando o artista local e da região.

Neste último dia de show, na estrutura montada na Avenida 22 de Maio, na altura do bairro Joaquim de Oliveira, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, trouxe para a população, o som e a energia de uma das duplas sertanejas mais ouvida na atualidade, Matheus e Kauan. A música "Te Assumi Pro Brasil" foi a escolhida para iniciar o show, seguida de "Nem Doeu", "É Problema", "Que Sorte a Nossa", "Expectativa x Realidade", e muito mais.

A dupla agradeceu a oportunidade de cantar no aniversário da cidade e elogiou a recepção do evento com toda sua equipe. "Fomos muito bem recebidos aqui, vocês são incríveis e gentis. Estamos impressionados com o astral da galera e queremos estar aqui de novo no ano que vem. Fica a dica, prefeito! Parabéns pelo evento maravilhoso. Que festa linda", falou Matheus.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli fez questão de subir ao palco para agradecer a população, visitantes e a dupla Matheus e Kauan. "Graças a Deus foram quatro dias de evento sem confusão. É uma honra ter todos vocês aqui, depois de uma pandemia e, hoje, estamos reunidos para celebrar a vida. Quero dizer, enquanto eu for prefeito dessa cidade, vai ter festa sim, vai ter Matheus e Kauan e Itaboraí que nunca teve antes, vai ter réveillon. E será o melhor do estado do Rio de Janeiro", disse o prefeito.

O quarto dia de festividade contou com apresentação de André Gasparetty, e com os shows de Devotos do Samba, MC Leninho, Pagode dos Menezes e Pagode do Adame. E nos intervalos, o som de DJ Caique, que fez o público tirar o pé do chão.

Quem também veio prestigiar o aniversário da cidade e deu uma "canja", foi o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que levou no "gogó" a música "É tarde demais", do Raça Negra, acompanhado do prefeito Marcelo Delaroli, no tantan, no show do Pagode do Adame.

Segundo o secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, Itaboraí deu um show de receptividade e o evento foi um sucesso durante os quatro dias. "Só tenho a agradecer. Estou muito feliz pela organização, pelo trabalho de toda equipe da Prefeitura, pela população itaboraiense e visitantes que curtiram todos os dias com alegria e tranquilidade. E podem esperar, porque mais eventos virão, inclusive em breve vamos divulgar o nosso calendário anual de eventos da cidade", destacou o gestor da pasta.

A inspetora de qualidade, Michelle Martins, de 39 anos, chegou cedo na festa para assistir de pertinho toda programação musical. Acompanhada do filho de 11 anos, a moradora do Engenho Velho estava ansiosa para o show da dupla Matheus e Kauan. "Eu sou muito fã deles, mas nunca tive oportunidade de ir num show. A Prefeitura está de parabéns por oferecer momentos de lazer e entretenimento para a população. Para nós que trabalhamos é uma forma de distrair a mente", disse Michelle, que também foi ao show dos Barões da Pisadinha no dia anterior.

Os shows de aniversário do município contaram com um reforço na segurança para atender ao público presente, com aumento do efetivo da Polícia Militar, de agentes da Guarda Municipal de Itaboraí e de policiais militares do programa Segurança Presente. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança (SEMSEG), toda a extensão da Avenida 22 de Maio também recebeu mais de 100 câmeras de videomonitoramento.