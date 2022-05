Os sertanejos Matheus e Kauan encerram os shows de aniversário no domingo dia 22 de maio - Foto: Reprodução

Publicado 19/05/2022 14:14 | Atualizado 19/05/2022 14:15

Itaboraí - Os 189 anos de emancipação político-administrativa do município serão comemorados com muitos shows gratuitos para a população, a partir de hoje (19) e até domingo (22) renomados cantores como Ferrugem, Bruna Karla, Mariana Valadão, Barões da Pisadinha, Matheus e Kauan estarão animando os palcos da cidade, que por causa da pandemia do Covid-19, ficou muito tempo sem grandes eventos.

Abrindo as comemorações, hoje a partir das 18 horas os cantores gospel Michelly do Valle, Felippe, Mariana Valadão, Gabriel Guedes, e Bruna Karla cantarão e pedirão bençãos a população, no palco que foi montado na Avenida 22 de Maio (próximo ao bairro Joaquim de Oliveira).



Dia 20 (amanhã, sexta-feira), é a vez dos "Pratas da Casa" os cantores locais que animam a cidade durante o ano inteiro, destaque para o Grupo Bonanza, Kelly Valadares, Carol Vitalino e Bruninho do Cavaco. O cantor maricaense Rafael Caçula vai marcar presença e "esquentar"para um dos maiores pagodeiros do momento, o cantor Ferrugem, finalizando a noite.

Dia 21 (sábado), é a vez do pagode de Tiago Monteiro, depois será a vez do cantor João Gabriel com muito sertanejo. E fechando a noite com chave de ouro os Barões da Pisadinha, com seu conhecido forró eletrônico e tecnobrega com Rodrigo Barão e Felipe Barão. Quem não conhece as músicas: "Esquema Preferido" e "Meia Noite (Cê Tem Meu Whatsapp)"?



Já no dia 22 (domingo), encerrando a programação, é a vez dos grupos locais como Devotos do Samba, Pagode dos Menezes e Pagode do Adame, que vai "esquentar" o dia do aniversário de Itaboraí e preparar para o grande encerramento com os sertanejos da dupla Matheus e Kauan animando mais ainda o público que espera escutar hits como: "Quarta Cadeira", "Te Assumi Pro Brasil", "O Nosso Santo Bateu" e "É Problema".

Todos os shows serão gratuitos e toda a população da cidade e de municípios vizinhos está convidada para uma estrutura que contara com um grande esquema segurança (através da Guarda Municipal) para que todos possam aproveitar com suas famílias a maior festa de aniversário que Itaboraí receberá, e o presente quem ganhará é a população.