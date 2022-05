Estudantes da rede municipal de Itaboraí lançam foguetes e desenvolvem pensamento científico - Foto: Divulgaçao

Estudantes da rede municipal de Itaboraí lançam foguetes e desenvolvem pensamento científico Foto: Divulgaçao

Publicado 16/05/2022 17:27 | Atualizado 16/05/2022 17:27

Itaboraí - Estimular os alunos pelo interesse científico. Esse é o objetivo da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), fomentar o interesse dos jovens pela Astronáutica, Física, Astronomia e Ciências, promovendo assim, a difusão dos conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa. Em Itaboraí, alunos da Escola Municipal Guilherme de Miranda Saraiva, em Ampliação, do 4º ano do ensino fundamental I e do 6º ao 9º ano do ensino fundamental II, com orientação do professor de Ciências, Carlos Alexandre Ribeiro participaram da construção de foguetes e bases de lançamento, além de realizar testes e melhorias nos protótipos desenvolvidos.

A MOBFOF faz parte da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Desde março, aproximadamente 60 alunos foram inscritos e incluídos em grupo de WhatsApp, onde receberam tutoriais online de como construir protótipos de foguete, a dinâmica de voo, a Física e a Ciências por trás da construção, viagens espaciais no lançamento de satélites e outros. Depois, os inscritos participaram de uma oficina presencial para a construção dos foguetes e posteriormente seu lançamento.

Os alunos do 4º ano do ensino fundamental I, com orientação da professora Ingrid Vieira participaram no nível 2, com foguetes feitos com papel e o lançamento aconteceu na própria quadra da escola. Já para os alunos do ensino fundamental II, a participação foi no nível 3, com foguetes produzidos com garrafas pets e lançados com ar comprimido e água. O lançamento dos foguetes ocorreram no Estádio Municipal Alziro de Almeida, o Alzirão, no centro da cidade.

O professor de Ciências, Carlos Alexandre, está na rede municipal de ensino de Itaboraí desde 2011, ano que começou a organizar e representar a OBA na escola. "Todos os anos, mobilizo professores e alunos para a realização da OBA em nossa escola. Preparo aulas extras, grupos de estudos, elaboro práticas e materiais didáticos para ensinar Astronomia e Astronáutica, e outras ações. Todo esse trabalho tem dado muitos resultados e todos os anos temos alunos medalhistas. Nossos alunos já ganharam dezenas de medalhas, são verdadeiros campeões. Esse ano, além da OBA, decidimos participar também da MOBFOG, que ocorre simultaneamente com a OBA", ressaltou Carlos Alexandre.

A Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) é uma olimpíada inteiramente experimental, pois consiste em construir e lançar, obliquamente, foguetes, a partir de uma base de lançamento, o mais distante possível. Foguetes e bases de lançamentos devem ser construídos por alunos individualmente ou em equipes de até três componentes. A MOBFOG é um evento aberto à participação de escolas públicas ou privadas, urbanas ou rurais, previamente cadastradas no site.

Podem participar alunos do primeiro ano do ensino fundamental até os do último ano do ensino médio, por isso ela tem quatro níveis, conforme definido no regulamento da MOBFOG. A MOBFOG ocorre totalmente dentro da própria escola, tem uma só fase e é realizada dentro de um só ano letivo. A participação dos alunos é voluntária e não há obrigatoriedade de número mínimo ou máximo de alunos ou equipes, mas o ideal é que cada equipe tenha no máximo três alunos. Ao final da MOBFOG todos os alunos recebem um certificado de participação, bem como os professores envolvidos no processo e também os diretores escolares. Além disso, distribuição de medalhas para os alunos que obtiveram os maiores alcances em seus respectivos níveis.