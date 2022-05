Selos 'Pet Friendly' são entregues para estabelecimentos de Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 11/05/2022 17:45 | Atualizado 11/05/2022 17:45

Itaboraí - O selo 'Pet Friendly' - Amigo Pet está sendo implantado em Itaboraí e a primeira entrega dos certificados para estabelecimentos foi realizada, na manhã desta quarta-feira (11/05), no Salão Nobre da Prefeitura de Itaboraí, no Centro. Criado pela Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, que é vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, o selo permite uma maior inclusão dos animais no cotidiano da cidade.

A novidade chega a Itaboraí graças a uma parceria firmada pela Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI) com o Governo do Estado. Com o selo, os estabelecimentos que fizerem a adesão vão receber e autorizar a permanência de animais domésticos. A solenidade de entrega contou com a presença da subsecretária estadual de Proteção Animal, Camila Costa, e do ex-secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz.

"Depois de uma pandemia, o animal que já era membro da família, se tornou ainda mais próximo dos seus tutores, atuando como membro terapêutico e companheiro do dia a dia. Hoje, muitas pessoas já optam por frequentar comércios e estabelecimentos que aceitam a presença dos animais. O que queremos é ampliar essa rede em Itaboraí", destacou o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira.

Os estabelecimentos conveniados ao programa 'Pet Friendly' passam a fazer parte de um cadastro de estabelecimentos pets, que fica disponível para consulta no site do Governo do Estado, ampliando assim o alcance de pessoas. Atualmente, o selo está presente em mais de 2 mil estabelecimentos espalhados por mais de 50 municípios fluminenses.

"Hoje em dias, os tutores querem compartilhar seu dia a dia com os animais e querem a presença deles no seu cotidiano. Essa é a importância desse projeto que é compartilhar dessa companhia nos estabelecimentos comerciais. Itaboraí não poderia deixar de acompanhar a evolução da sociedade", enfatizou a médica veterinária da SEMAGRI, Cláudia Leal.

O estabelecimento que quiser aderir ao programa, pode procurar a sede da Secretaria Municipal de Agricultura, que fica na Avenida 22 de Maio, altura do número 7557, em Venda das Pedras, ou através do telefone 2635-7586.