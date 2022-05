ENEL se posiciona sobre os assaltantes que roubaram com uniformes da distribuidora - Foto: Reprodução

ENEL se posiciona sobre os assaltantes que roubaram com uniformes da distribuidoraFoto: Reprodução

Publicado 05/05/2022 15:40 | Atualizado 05/05/2022 15:40

Itaboraí - A redação do Jornal O Dia no município de Itaboraí noticiou na última quarta-feira (4) que criminosos estariam assaltando vestindo uniformes da ENEL e da Gaslub (antigo Comperj), inclusive nossa redação conversou diretamente com a Delegada Titular Dra. Norma Lacerda da 71ª DP de Itaboraí onde apresentou vários casos sobre os crimes e informou também a prisão de um dos acusados envolvidos.

A empresa de distribuição de energia elétrica entrou em contato conosco e nos deu uma nota oficial sobre o assunto, segue:

"A Enel Distribuição Rio esclarece que não recebeu nenhuma informação sobre roubos nesta localidade, com pessoas utilizando o uniforme da companhia.

A distribuidora informa que o uniforme utilizado por seus colaboradores é diferente daquele mostrado na imagem, sendo o padrão na cor cinza com detalhes em azul, e que todos os profissionais da concessionária possuem crachá com identificação.

A companhia acrescenta que os funcionários podem abordar clientes somente em unidades consumidoras, tendo em mãos uma ordem de serviço a ser executada no local indicado."