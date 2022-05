O projeto é fruto de uma união das secretarias municipais Turismo e Eventos; Cultura; Esporte e Lazer; e Segurança - Foto: Divulgação

Publicado 02/05/2022 12:18 | Atualizado 02/05/2022 12:19

Itaboraí - Domingo de sol, diversão e de reunir famílias na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. Assim foi o 'Domingo na Praça', evento promovido pela Prefeitura de Itaboraí, celebrando uma edição especial do Dia do Trabalhador, neste dia 1º de maio. A programação, que contou com diversas atrações culturais e esportivas, faz parte da comemoração dos 189 anos de Itaboraí.

O projeto é fruto de uma união das secretarias municipais Turismo e Eventos; Cultura; Esporte e Lazer; e Segurança. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, compareceu com a família e parabenizou os trabalhadores pelo dia.

"Que alegria ver a praça cheia e as pessoas aproveitando, a criançada feliz e se divertindo. O Domingo na Praça tem esse objetivo de oferecer lazer, esporte, cultura e ainda em especial comemorando o Dia do Trabalhador", disse o prefeito.

A abertura do evento ficou por conta da Banda da Guarda Municipal. A criançada pôde se esbaldar gratuitamente em todos os brinquedos disponíveis, como touro mecânico, futebol de sabão, tobogás, pula-pula, além de atividades esportivas, como badminton, vôlei, mini basquete e circuito. E ainda com a distribuição de pipoca e algodão doce.

O entorno da praça foi interditado para o tráfego de veículos e, com isso, a população pôde caminhar e andar de bicicleta. Para incentivar o desenvolvimento da economia local, o público também pôde conferir os produtos da Feira ECOSOL – Economia Solidária. Escritores de Itaboraí e de municípios vizinhos participaram de um sarau literário.

De portas abertas, a Casa Paulina Porto apresenta a exposição "Ultraman 55 anos" e a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres conta com a mostra "Museu do Roadie JB" e a exposição que relembra a vida e carreira do cantor e compositor Bira Alma Reggae.

"Mesmo com as chuvas de sábado, a população compareceu em peso neste domingo de sol, para um momento em família. E isso é muito importante para fortalecer o esporte e lazer na nossa cidade", disse o secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho.

A cuidadora de idosos, Fabiana Farias, de 39 anos, foi aproveitar seu dia junto com seus filhos. "Essa é a segunda vez que venho no Domingo da Praça e gosto muito. Vim com meus três filhos, o mais velho ficou em casa. Eles estão se esbaldando e como é bom poder ver a alegria deles. Bom saber que temos um espaço gratuito para se divertir", disse a moradora de Nova Cidade.

Uma das atrações mais animadas e que agitou crianças e adultos foi o "aulão" de TikTok, com as professoras do Espaço Dança Muniz Menezes. A galera tirou o pé do chão com músicas da atualidade. E ainda aula de dança, com Zumba Kids.

Ao fim do dia, a programação contou ainda com atrações musicais, com Victor Nascimento trazendo o melhor do Reggae e Carmem Mello embalando o público com sertanejo, além de DJs da cidade tocando nos intervalos.