A formação foi destinada a funcionários e proprietários de padarias do município, e contou com aproximadamente 30 representantes desse segmento - Foto: Divulgação

Publicado 26/04/2022 17:13 | Atualizado 26/04/2022 17:14

Itaboraí - A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), por meio do Departamento de Vigilância Sanitária, realizou o curso de capacitação em Boas Práticas para Manipuladores de Alimentos, na manhã desta terça-feira (26/04), no auditório da Secretaria Municipal de Compras, Licitações e Contratos, no Centro. A formação foi destinada a funcionários e proprietários de padarias do município, e contou com aproximadamente 30 representantes desse segmento.

O curso de capacitação foi elaborado e ministrado pelos fiscais da Vigilância Sanitária de Itaboraí e abordou assuntos como higienização, alimentos contaminados, legislações da Vigilância Sanitária, dentre outros. A formação tem o objetivo de sensibilizar os manipuladores de alimentos e comerciantes para o cumprimento das exigências definidas nas legislações, para a implantação de boas práticas de manipulação.

Segundo o diretor do Departamento de Vigilância Sanitária, Melyon Machado, a capacitação visa adequar o estabelecimento às condições higiênico-sanitárias satisfatórias, para que seja oferecido um produto de qualidade ao consumidor. Em 2021, este curso contemplou os setores de supermercado e restaurante do município, com a mesma temática.

"O curso conta com toda parte teórica e com fotos reais, sem identificação dos estabelecimentos. Nosso objetivo é mostrar a maneira correta de manipular os alimentos até chegar a mesa do consumidor, com toda qualidade necessária. Visando sempre a saúde pública e agregando valores aos produtos", afirmou Melyon.

A Vigilância Sanitária destaca que a implantação de boas práticas de manipulação também visa prevenir e minimizar, ao máximo, o risco de doenças transmitidas por alimentos contaminados. É considerado manipulador de alimentos toda pessoa que tenha contato, ainda que seja ocasional, com a recepção, preparação, armazenamento, distribuição ou comercialização de um alimento.

"É mais uma oportunidade de adquirir conhecimento, porque é sempre bom aprender um pouco mais. Aqui podemos esclarecer dúvidas sobre questões que poderíamos estar errando sem saber", contou a confeiteira Francinette Costa, de 34 anos.