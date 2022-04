Nesta segunda-feira (25/04), as sessões aconteceram no auditório da escola, com aproximadamente 100 estudantes em cada uma delas - Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira (25/04), as sessões aconteceram no auditório da escola, com aproximadamente 100 estudantes em cada uma delasFoto: Divulgação

Publicado 25/04/2022 18:49 | Atualizado 25/04/2022 18:52

Itaboraí - A Escola Municipal Professora Marly Cid Almeida de Abreu, em Nancilândia, recebeu o projeto Cinema em Movimento - Circuito Escola Rio, com exibição de filmes nacionais de curta-metragem, nesta segunda-feira (25/04). Em Itaboraí, a parceria da Secretaria Municipal de Cultura com o Instituto Cultura em Movimento (ICEM), contará com 48 sessões de cinema, distribuídas em seis escolas do município, atendendo alunos do ensino fundamental I e II (1º ao 9º ano), com quatro sessões na parte da manhã e quatro à tarde.

Nesta segunda-feira (25/04), as sessões aconteceram no auditório da escola, com aproximadamente 100 estudantes em cada uma delas. Ao todo, dois curtas-metragens foram exibidos por sessão, com duração em média de 15 minutos cada. Para os alunos do ensino fundamental I, os títulos são: "Pedro e o Velho Chico", "Fábula de Vó Ita", "Colmeia" e "Imagine uma menina com cabelos de Brasil". Já para o ensino fundamental II, a exibição dos filmes "Marina não vai à praia" e "Depois que te vi". Os filmes retratam temas como Síndrome de Down, Bullying, Meio Ambiente, Autismo e outros. As escolas contempladas recebem um material pedagógico com orientações metodológicas e atividades para desenvolver as temáticas dos filmes com os alunos.

"É com imensa satisfação que damos continuidade em nossa busca pela descentralização da cultura em Itaboraí, fazendo um trabalho de difusão cultural pelos nossos distritos. Com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, estamos levando cinema e cultura para nossas crianças no âmbito escolar, juntamente com apostilas educativas para serem trabalhadas em sala de aula. A cultura permeia todos os ambientes de uma sociedade e nós trabalhamos para que ela alcance o maior número de pessoas possível. Cultura é tudo, tudo é cultura”, disse o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa.

Atenta aos filmes e na primeira fila, a estudante do 7º ano do ensino fundamental, Sulamita Nepomuceno, 12 anos, elogiou a escola por trazer atividades mais lúdicas para os alunos. "Achei super interessante, é uma forma mais legal e divertida de abordar assuntos importantes para nós", disse Sulamita.

Programação:

26/04 - Escola Municipal Professora Cecília Augusta dos Santos, em Outeiro das Pedras

27/04 - Escola Municipal Vereador Dimas Monteiro Nogueira, em Visconde

28/04 - Escola Municipal Genésio da Costa Cotrim, em Reta Nova

29/04 - Escola Municipal Antônio Alves Vianna, em Apollo II

02/05 - Escola Municipal Clara Pereira de Oliveira, em Nova Cidade