De acordo com a SEMDS, os três pilares foram a informatização do sistema de todas as unidades do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), entre os meses de abril a julho de 2021 - Foto: Divulgação

Publicado 20/04/2022 17:46 | Atualizado 20/04/2022 17:49

Itaboraí - Em levantamento realizado pelo Ministério da Cidadania, por meio da Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico (CECAD), entre os meses de janeiro de 2021 a fevereiro de 2022, o município de Itaboraí aumentou em 389% o número de inserções no Sistema Federal do Cadastro Único. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS) atribui essa conquista às ações realizadas pela pasta desde o início da gestão.

De acordo com a SEMDS, os três pilares foram a informatização do sistema de todas as unidades do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), entre os meses de abril a julho de 2021; a formação presencial de todos os agentes administrativos dos CRAS, com ênfase no preenchimento do formulário do Cadastro Único e as edições do CRAS Itinerante, com atendimento da população nas comunidades, como forma de aproximar as políticas públicas de referência e assistência social da população mais carente.

Antes da informatização, o usuário ficava numa fila de espera de até seis meses para realizar o preenchimento manual do formulário do Cadastro Único (CadÚnico). Atualmente, esse atendimento é feito no mesmo dia. A iniciativa de informatizar o processo é pioneira na região e Itaboraí conseguiu zerar a fila de espera.

Em janeiro de 2021, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS) encontrou 853 novos cadastros. Nesta época, a inserção, atualização e recadastramento das famílias acontecia de forma centralizada, na sede do Núcleo de Gestão de Benefícios, até então, o Programa Bolsa Família (PBF). O usuário comparecia ao CRAS de sua abrangência e o agente administrativo do equipamento preenchia de forma manual o formulário, podendo demorar de 15 a 40 minutos para seu completo preenchimento.

Semanalmente, os formulários eram encaminhados à sede do PBF, que inseria os dados do usuário no sistema. Esse processo demorava em média 45 dias. O usuário aguardava até 60 dias para obter o Número de Identificação Social (NIS). Hoje, o NIS fica pronto em até 24 horas.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo, a demora na inserção e atualização dos dados cadastrais, além de deixar o município sem a base para mapeamento das demandas socioassistenciais, trazia descrédito e desânimo aos usuários.

"Itaboraí hoje está na frente de vários municípios, por conta dessa informatização, que resultou no aumento do número de inserções do Cadastro Único. Por meio dele, podemos mapear a população para saber as políticas públicas necessárias no município", ressaltou o secretário.

A formação dos agentes administrativos do CRAS, fomentou a evolução no quantitativo das inserções, bem como, a qualidade no atendimento oferecido aos usuários. Essa capacitação, além de qualificar para o correto preenchimento, também otimizou a execução do serviço, permitindo que um quantitativo maior de famílias sejam inseridas e tenham seus dados cadastrais atualizados ou recadastrados em menor tempo, de forma mais eficiente.

O CRAS Itinerante, iniciado em setembro de 2021, foi outro fator de grande relevância para o aumento do número de inserções no Cadastro Único. Em sua primeira edição, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), foram realizados 616 atendimentos na primeira semana, em todos os serviços. Em três meses, foram mais 2,5 mil atendimentos e na edição especial, que aconteceu em dezembro de 2021, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, foram 1.235 atendimentos em três dias.

Ao todo, já foram realizadas 28 edições do CRAS Itinerante no município, em todos os distritos, totalizando mais de 7,5 mil atendimentos. Segundo a SEMDS, o maior pico de inserções no Cadastro Único foi em novembro de 2021, com 4.177 mil famílias cadastradas. Atualmente, o município de Itaboraí conta com 43.583 mil famílias inseridas no CadÚnico, totalizando aproximadamente 97 mil pessoas, segundo dados do Ministério da Cidadania, de janeiro de 2022.

Itaboraí conta com sete unidades do CRAS: Apollo, Reta, Cabuçu, Ampliação, Itambi, Visconde e Jardim Imperial. O horário de atendimento em todos os locais é de 8h às 17h.