Casa de Cultura receberá exposição do Museu Roadie JB e terá novo espaço para mostrasFoto: Divulgação

Publicado 12/04/2022 11:49 | Atualizado 12/04/2022 11:49

Itaboraí - A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres terá um novo espaço de exposições, anexa ao hall de entrada do prédio histórico. Batizada de Sala do Artista Local Bira Alma Reggae, a inauguração está marcada para acontecer nesta quarta-feira (13/04), a partir das 18h. No mesmo dia, às 19h, terá a abertura da exposição do Museu do Roadie JB, para os amantes de uma boa Música Popular Brasileira (MPB).

A abertura da Sala do Artista Local contará com uma exposição que relembra a vida e carreira do cantor e compositor Bira Alma Reggae, surgido na cena musical de Itaboraí e que se tornou um dos grandes nomes de reggae do país. Dentre os itens expostos, estarão cartazes, fotos, instrumentos, discos e figurinos. A sala abrigará sempre o trabalho de algum artista da cidade em cartaz, mesmo quando o salão principal da Casa estiver ocupado com alguma exposição visitante, através das diversas parcerias da instituição com museus, centros de memória e universidades.

Segundo o gestor da Casa de Cultura, Alan Mota, é importante que o artista local se sinta sempre representado e que tenha a oportunidade de expor no centro cultural de Itaboraí.

“É uma necessidade que sentimos no primeiro ano da gestão, pois as grandes exposições que trazemos em parceria com instituições como a UERJ e o Museu do Samba podiam dificultar a agenda para os artistas locais. Com essa nova sala, atendemos à orientação do prefeito Marcelo Delaroli para darmos sempre atenção aos artistas de Itaboraí”, explicou Alan.

Já a exposição do Museu do Roadie JB é uma verdadeira celebração da música, que traz à cidade, o material coletado ao longo de décadas pelo roadie José Bonifácio, o popular JB. A mostra, que ocupará o salão principal da Casa de Cultura, inclui itens raros dos vários artistas da música brasileira com quem JB já trabalhou e um deles, o cantor e compositor Geraldo Azevedo, que confirmou presença na abertura da exposição.

A exposição do Museu do Roadie JB ficará em cartaz até o dia 7 de maio, com entrada gratuita e aberta ao público de terça a sábado. Informações e agendamentos para grupos devem ser realizadas pelo WhatsApp (21) 98958-8727. A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres fica localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, 303, Centro de Itaboraí.