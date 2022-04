O primeiro jogo foi realizado no último sábado (02/04), no Estádio do Alzirão, e terminou com o placar de 1x1 - Foto: Divulgação

Itaboraí - O Itaboraí FC entrará em campo contra a Seleção de Guapimirim para a grande final da Liga Estadual Sub-17, neste sábado (09/04). O time itaboraiense busca o título da competição, às 15h, no Campo do Atlético Clube Modelo. O primeiro jogo foi realizado no último sábado (02/04), no Estádio do Alzirão, e terminou com o placar de 1x1. Neste segundo confronto da final, qualquer empate levará a partida para os pênaltis.

O diretor técnico do Itaboraí FC, Ruan Abadias, destaca que o time apresenta bons resultados em jogos realizado na casa dos adversários. Segundo Abadias, foi assim contra as equipes de Magé e Cambuci.

"Temos totais condições de levantar esse troféu de campeão e trazer o tão sonhado título para a nossa cidade. Estamos focados e confiantes em fazer uma excelente partida. Vale ressaltar que a Seleção de Guapimirim é uma equipe qualificada e com certeza será uma partida competitiva", disse Ruan, agradecendo aos torcedores que compareceram ao Alzirão e torceram para a equipe nas arquibancadas.

Com uma campanha de vitórias, a equipe do Itaboraí FC passou pelas equipes de São Gonçalo, Niterói e Magé. Além das quartas de finais contra o Cambuci e a semifinal contra a Seleção de Campos, até chegar o duelo final com o Guapimirim.

A Liga Estadual Sub-17 é composta por 10 times, que participaram das fases eliminatória, oitavas e quartas de final, semifinal e agora a final. Em estilo Copa do Brasil, foram dois jogos, em partidas de ida e volta para cada time, no sistema mata-mata.

O Itaboraí FC Sub-17 é formado por 22 jogadores, sendo 20 de linha e dois goleiros, e ainda comissão técnica composta por sete membros, sendo eles: diretor técnico, coordenador, treinador, auxiliar técnico, massagista, preparador físico e de goleiros. Em dezembro de 2021, o Itaboraí FC foi campeão da fase regional do Campeonato Estadual de Ligas Sub-17.

O Campo do Atlético Clube Modelo fica localizado na Rua Saturnino Rocha, 138-360, Parada Modelo, em Guapimirim.