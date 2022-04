CRAS itinerante em Outeiro das Pedras - Foto: Divulgação

Publicado 05/04/2022 08:51

Itaboraí - O bairro de Outeiro das Pedras foi mais um contemplado para receber a edição do projeto CRAS Itinerante, uma iniciativa da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A ação acontece na Escola Municipal Professora Cecília Augusta dos Santos, das 9h às 16h, até quinta-feira (07/04).

No programa, a população pode contar com serviços gratuitos, como cadastro, recadastro e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), porta de entrada para inscrição no Auxílio Brasil e demais benefícios sociais. Além do Vale Social, programas e serviços da Política da Assistência Social.

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) estará presente nesta terça e quarta-feira, com serviços de carteira de trabalho digital, orientação sobre Jovem Aprendiz e cadastro no Sistema, e ainda agendamento de seguro-desemprego. A Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais também atua oferecendo informações sobre o cadastro para o programa Casa Verde e Amarela.

A subsecretária de Desenvolvimento Social ressaltou que o carro-chefe do CRAS Itinerante são os serviços do Cadastro Único, tão importante e necessário para os usuários da assistência social.

"Quando saímos do ponto físico e levamos os CRAS para dentro dos bairros, nós conseguimos oferecer mais comodidade e facilidade para a população. Nesta edição estamos ofertando ainda os serviços do Vale Social que, posteriormente, serão levados também para as unidades físicas do CRAS, após finalizarmos as capacitações dos profissionais", destacou Mariany.

A autônoma Chaiane do Nascimento, de 19 anos, aproveitou o projeto CRAS Itinerante para se cadastrar no CadÚnico. "Muito bom ter esse serviço perto de casa, eu não poderia deixar de aproveitar. O atendimento foi rápido e a equipe muito atenciosa", disse.

Confira a agenda do CRAS Itinerante:

Marambaia

Datas: 11 a 14 de abril

Local: CIEP Municipalizado 478 Odilon Bernardes

Rua Anápolis

São José

Datas: 18 a 20 de abril

Local: Escola Municipal Professora Cristina Soares Fróes

Praça Nuno Duarte, s/nº

Venda das Pedras

Datas: 25 a 28 de abril

Local: Escola Municipal Natércia Rodrigues Rocha

Avenida Alberto Torres - Jardim Progresso