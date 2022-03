Próximo sábado (02/04), às 15h, no Estádio Municipal Alziro de Almeida, no Centro o Itaboraí FC enfrentará o Guapimirim - Foto: Divulgação

Próximo sábado (02/04), às 15h, no Estádio Municipal Alziro de Almeida, no Centro o Itaboraí FC enfrentará o GuapimirimFoto: Divulgação

Publicado 31/03/2022 09:20 | Atualizado 31/03/2022 09:21

Itaboraí - Luta, disposição e superação. Essas três palavras podem definir a trajetória do Itaboraí FC que garantiu a ida à final inédita da fase estadual de Ligas Sub-17, após vencer a Seleção de Campos.

Na decisão da competição estadual, o clube itaboraiense enfrentará a seleção de Guapimirim em duas partidas com a primeira delas, no próximo sábado (02/04), às 15h, no Estádio Municipal Alziro de Almeida, no Centro. O segundo confronto acontecerá no próximo dia 9 de abril, no estádio do Atlético Clube Modelo, em Guapimirim.



O Itaboraí FC garantiu a presença na grande final após vencer nos pênaltis, por 4x2, depois de terminar com empate sem gols no tempo regulamentar, no último sábado (26/03), no Estádio Municipal Alziro de Almeida, o Alzirão, no Centro. A primeira partida da semifinal disputada em Campos também terminou sem gols.



Diretor técnico da equipe itaboraiense, Ruan Abadias, parabenizou os jogadores pela entrega nos últimos resultados e demonstrou entusiasmo pela grande final da competição estadual. Para Abadias, o grupo vem demonstrando entrosamento nos últimos jogos, o que tem favorecido a equipe nas partidas eliminatórias.



"A expectativa é muito boa para a grande final e temos total confiança nos nossos atletas, que vêm crescendo jogo após jogo e conseguindo resultados inéditos. Eles estão representando a nossa cidade de forma brilhante. Temos um trabalho árduo durante a semana para ajustar os últimos detalhes e chegar bem preparados para a primeira partida, que será fundamental no confronto, já que contaremos com o apoio de toda a nossa torcida", disse o diretor técnico.



A campanha do Itaboraí FC na Liga Estadual Sub-17 começou em duelo contra o Cambuci. Já nas semifinais, o time enfrentou a Seleção de Campos e empatou sem gols no primeiro jogo disputado no interior do Estado do Rio. Já na partida de volta, o time de Itaboraí contou com grande participação do goleiro Wanderson, que salvou a equipe no tempo regulamentar com grandes defesas e coroou a grande atuação com a defesa de um pênalti decisivo.



"Nós estamos muito confiantes para essa decisão. Os últimos jogos demonstraram um crescimento enorme da nossa equipe, que vem sendo bastante aguerrida e compacta. A última partida foi bem equilibrada e contamos com uma grande atuação do nosso goleiro Wanderson, que fez defesas importantes no tempo normal e nos salvou com a defesa de pênalti. O grupo é bem unido e contamos com a presença da nossa torcida para conquistar o resultado no primeiro jogo e coroar a campanha com o título em Guapimirim", concluiu Ruan.



O Estádio Municipal Alziro de Almeida fica localizado na Rua Doutor Mesquita, no Centro. A entrada é gratuita e os portões abrem às 14h. Quem puder, pode colaborar com 1kg de alimento não perecível, que será destinado para instituições do município.