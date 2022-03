O asfalto começa a chegar no Outeiro das Pedras - Foto: Divulgação

Publicado 23/03/2022 17:45

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), intensificou as obras de pavimentação de vias e está levando asfalto para ruas em Outeiro das Pedras. As ações, iniciadas em março, fazem parte do planejamento do município, que tem o objetivo de avançar para todos os distritos.

As ações de pavimentação no bairro foram iniciadas nas seguintes vias: Rua C, Rua Rubens Cid, Rua Arlindo Chaves, Rua Adelina Leal, Rua Maria Inocência, Rua Projetada, Rua Walfrido Firmino de Moraes e Rua Prefeito Roberto Pereira dos Santos. Outras vias do bairro também estão incluídas no cronograma para receber pavimentação.

As frentes de trabalho contam com maquinários e as vias estão recebendo também confecção de rede e colocação de meio-fio. De acordo com o secretário municipal de Serviços Públicos, Uilton Viana Filho, o objetivo é continuar levando obras de pavimentação para mais regiões da cidade.

"Levar asfalto e melhorar a infraestrutura dos bairros é uma das prioridades para promover qualidade de vida para os cidadãos itaboraienses. Ainda temos muito a fazer na cidade, mas estamos trabalhando diariamente para transformar Itaboraí", destacou o secretário.

Uma das beneficiadas com o avanço dos serviços, a dona de casa Sandra Bastos, de 56 anos, afirma que o asfalto traz um novo visual para o bairro e aumenta a qualidade de vida dos moradores da região.

"Essa colocação de asfalto aqui será de ótimo agrado para a população de Outeiro das Pedras, que sofria há anos com a falta de pavimentação e o abandono. Temos que agradecer pelo trabalho e por devolver ao morador de Itaboraí a sensação de pertencimento à cidade", disse.