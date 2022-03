'CRAS Itinerante' leva serviços e atendimentos para Morada do Sol - Foto: Divulgação

Publicado 15/03/2022 17:02

Itaboraí - O bairro Morada do Sol recebe até a próxima sexta-feira (18/03), das 9h às 16h, o projeto CRAS Itinerante, que estacionou na Escola Municipal Antônio Carlos da Silva. Iniciativa da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), o programa já conta com mais de 20 edições e 3 mil atendimentos, levando serviços e atendimentos para diferentes bairros do município.

Dentre os serviços oferecidos no CRAS Itinerante estão o cadastro, recadastro e atualização do Cadastro Único (CadÚnico) para recebimento do Auxílio Brasil e demais benefícios. Também são realizados atendimentos do Sistema Nacional de Empregos (Sine), às terças e quintas, como orientação sobre Jovem Aprendiz, cadastro no sistema e agendamento de seguro desemprego.

Presente no primeiro dia do CRAS Itinerante em Morada do Sol, a subsecretária municipal de Desenvolvimento Social destacou a importância da ação, que visa levar serviços essenciais para moradores de áreas distantes das unidades fixas do CRAS. Somente nesta terça-feira (15/03), foram atendidas mais de 50 pessoas, que procuraram principalmente para o Cadastro Único.

“É importante que a Secretaria de Desenvolvimento Social promova esse tipo de atividade, oferecendo diversos serviços essenciais para a população, além da oportunidade de difundir mais informações. Através do CRAS Itinerante, conseguimos levar serviços a moradores de localidades que ficam distantes das unidades físicas”, disse Mariany.

Uma das pessoas atendidas foi a dona de casa Maria Aparecida, de 54 anos, que foi realizar a atualização do CadÚnico. "Moramos em um local que fica longe para receber esses serviços e hoje consegui realizar a atualização do meu cadastro", disse a moradora.

O programa CRAS Itinerante é promovido pela SEMDS, em conjunto com as secretarias municipais de Trabalho e Renda (SEMTRAB), e Habitação e Serviços Sociais (SEMHABS). A Escola Municipal Antônio Carlos da Silva fica localizada na Avenida do Contorno, quadra 85, no bairro Morada do Sol.

Confira a agenda do CRAS Itinerante

Apolo II

Datas: 22 a 25 de março

Local: Escola Municipal Jornalista Alberto Torres

Av. Prefeito Gilberto Antunes, qd. 01 - lt. 01

Reta Nova

Datas: 28 a 31 de março

Local: Escola Municipal Genésio da Costa Cotrim

Rua 20, s/nº