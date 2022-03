A visita teve duração de até 30 minutos, em que puderam conferir a exposição "Tempo de Carnaval" - Foto: Divulgação

Itaboraí - A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, no Centro, recebeu alunos da rede municipal de ensino, divididos em dois turnos (manhã e tarde), nesta quinta-feira (10/03). Os estudantes da educação infantil e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental I, da Escola Municipal João Augusto de Andrade, em Alto do Jacu, participaram da visita guiada, orientada pela guia Daniele Verônica. A atividade é uma parceria das secretarias municipais de Educação e de Cultura.

A visita teve duração de até 30 minutos, em que puderam conferir a exposição "Tempo de Carnaval", uma parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), sob a curadoria do professor Ricardo Gomes de Lima. A mostra traz o trabalho artístico do carnavalesco Sidiney Rocha, com croquis, fantasias, figurinos e adereços desenvolvidos para a Mocidade Independente de Padre Miguel. E ainda os objetos pessoais, fotografias e acervo da Família Alberto Torres, no segundo andar da Casa.

De acordo com o coordenador de Patrimônio, Acervo e Memória da Casa, William Mendonça, com a volta às aulas, o número de visitas no equipamento já começou a aumentar. "Sempre estamos com exposições diferentes, voltada para todos os públicos. Essa casa tem uma história bem rica, com detalhes interessantes, não só pela casa, mas também pelas pessoas que viveram aqui", ressaltou William.

Além da visitação guiada, a Casa de Cultura conta ainda com Sala de Audiovisual, com vídeos sobre Patrimônio Imaterial e Sala de Exposição Permanente, sendo neste momento sobre Alberto Torres.