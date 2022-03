Obras de pavimentação a todo vapor no município - Foto: Divulgação

Obras de pavimentação a todo vapor no municípioFoto: Divulgação

Publicado 07/03/2022 20:17

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), está com obras de pavimentação em andamento em diferentes pontos do município, como nos bairros de Rio Várzea, Helianópolis e Ampliação.

Em Rio Várzea, o trabalho de preparação de base e assentamento de meio-fio começou na Rua Adelina Leal, para que depois possa ser colocado o asfalto. Neste domingo (06/03), o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhou o trabalho das equipes e ressaltou o compromisso de mudar a realidade da cidade.

“Estamos trabalhando de domingo a domingo. Nós não vamos parar de trabalhar por um minuto para transformar a realidade dessa população que, durante muito tempo, sofreu com tanto descaso, tanta falta de comprometimento”, disse Delaroli.

Em Helianópolis, as obras de pavimentação acontecem em três ruas na localidade, sendo elas, as ruas 9, 21 e a Rua Carlota Maria do Divino, totalizando mais de 1km de asfalto.

As frentes de trabalho contam com maquinários, como patrol, retroescavadeira e rolo compactador. As vias estão recebendo também confecção de rede e colocação de meio-fio.

"Sem dúvidas, o asfalto chegando traz maior qualidade de vida para todos nós, moradores de Itaboraí. Foram muitos anos de descaso e agora a gente vê as obras acontecendo. Não tem alegria maior", destacou o morador, Alexandre Souza, de 43 anos.