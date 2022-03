Na ação foi apreendida uma grande quantidade de drogas, armas e material ilegal - Foto: PRF

Publicado 03/03/2022 14:46 | Atualizado 03/03/2022 14:47

Itaboraí - Traficante de drogas e um dos chefes da Reta Velha, em Itaboraí, morreu ontem (quarta-feira 02/03) após um confronto contra a Polícia Rodovia Federal (PRF).



A PRF informou que agentes estavam realizando um patrulhamento tático na BR-101 quando recebeu a informação de que uma outra equipe da PRF estava sendo atacada por criminosos num Honda Civic branco. Os bandidos fugiram pela Estrada da Reta Velha, após o ataque aos oficiais.



Um helicóptero deu apoio aos policiais, os agentes então atrás dos meliantes entraram na comunidade e foram recebidos a balas por criminosos que estavam em outro automóvel um Jeep Compass, de cor preta.



Na perseguição o meliante que dirigia o veículo acabou perdendo o controle da direção e bateu num muro. Nesse momento, três criminosos desembarcaram do automóvel e houve um intenso tiroteio. No tiroteio um dos bandidos, apontado pela Polícia como um dos líderes do tráfico na região, foi morto.



Na ação foram apreendidos um fuzil calibre 557 mm, uma pistola 9 mm, um porta carregador, uma algema, um uniforme camuflado, dois contos de guarnição, três porta carregador de fuzil, quatro carregadores de fuzil 556 mm, quatro balaclavas, seis munições calibre 9 mm, sete cadernos de anotações do tráfico, sete carregadores, 13 munições calibre 40 mm, 40 munições de fuzil 556 mm e 130 recipiente de pó branco com inscrição pó de 20.