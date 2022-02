Integração na Segurança Pública começa a apresentar resultados na cidade - Foto: Divulgação

Integração na Segurança Pública começa a apresentar resultados na cidadeFoto: Divulgação

Publicado 23/02/2022 17:32

Itaboraí - A integração entre os setores que compõem a Segurança Pública vem trazendo resultados com relação aos índices de segurança na cidade. Exemplo disso é que o município registrou prisões e apreensões importantes no combate ao crime, no primeiro mês de atuação do programa Segurança Presente no, que chegou a Itaboraí no dia 14 de janeiro.

De acordo com dados divulgados pelo Governo do Estado, o programa Segurança Presente em Itaboraí conduziu 29 pessoas para a delegacia e cumpriu oito mandados de prisão, no primeiro mês de atuação. Na cidade, as equipes do programa, promovido pelo Governo do Estado do Rio, atuam nas principais vias do Centro e dos bairros de Venda das Pedras, Nova Cidade, Ampliação e Retiro São Joaquim.

Outra força que auxilia no trabalho preventivo de segurança no município é a Guarda Municipal de Itaboraí, que registrou 58 ocorrências somente no primeiro mês do ano. Atualmente, o efetivo da corporação é de 181 agentes, divididos em quatro setores: Grupamento de Especial de Proteção Ambiental (GEPAM); Grupamento Especial de Ronda Escolar (Gere); Grupamento Especial de Trânsito (GET); e Banda Municipal Visconde de Itaborahy. A população pode acionar a Guarda Municipal por meio do canal de telefone 153.

Poucos dias após o lançamento do programa Segurança Presente em Itaboraí, um encontro entre representantes dos setores que compõem a Segurança Pública debateu melhorias para a cidade. O secretário municipal de Segurança, Heitor Baldow, ressalta a importância da integração entre as forças, reiterando que o município tem papel fundamental nesse quesito.

“O papel do município no setor da Segurança Pública é muito importante para intensificar as ações preventivas nos bairros, nas escolas e em espaços públicos. O resultado vem a partir da oferta de um serviço de qualidade e da integração com todas as demais forças de segurança de Itaboraí", afirma o secretário.

Outro fator importante na melhoria da prestação do serviço é a formação continuada dos agentes da Guarda Municipal de Itaboraí, feita por meio do Departamento de Ensino e Formação, criado pela Secretaria Municipal de Segurança (SEMSEG).