O Projeto Transformar na Terceira Idade conta com atividades funcionais, incluindo alongamento, ginástica e circuito - Foto: Divulgação

Publicado 21/02/2022 18:49

Itaboraí - O bairro de Itambi foi contemplado, nesta segunda-feira (21/02), com o 13º núcleo do Projeto Transformar na Terceira Idade, em Itaboraí. Promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), o projeto tem objetivo de ofertar saúde e bem-estar para a população com mais de 60 anos, mas também aceita inscrições de pessoas com idade inferior que queiram participar.

O Projeto Transformar na Terceira Idade conta com atividades funcionais, incluindo alongamento, ginástica e circuito. Em Itambi, as aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, das 7h às 8h, na praça em frente a Escola Municipal Luzia Gomes de Oliveira, localizada na Rua Djalma Lemos, em João Caetano.

“Estamos expandindo o Projeto Transformar para possibilitar o acesso à atividade física para moradores das regiões mais afastadas do Centro. Esse trabalho não melhora somente a condição física, mas também traz grandes benefícios para a saúde mental”, disse o secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho.

Para participar das aulas, os interessados devem se inscrever no próprio local. No ato do cadastro é necessário apresentar documento de identificação e carteira de vacinação para comprovar a imunização contra a Covid-19. O uso de máscaras é obrigatório durante as aulas.

Na última quarta-feira (16/02), a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer também abriu um novo núcleo de atividades do projeto em Visconde, nas dependências da Unidade de Saúde da Família do bairro. As aulas também acontecem às segundas e quartas-feiras, das 7h às 8h, na Avenida Presidente Médici, , Lote 02, Quadra 08.